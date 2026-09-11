雷宇揚離世丨拍《陰陽路》成一代鬼王　曾拍檔周星馳演瀟灑哥

有「鬼王」之稱的資深藝人雷宇揚，本月7日因胃癌病逝，終年62歲。據網媒《娛壹》報道，雷宇揚妻子已對外證實其死訊。雷宇揚早年曾患癌症，直至年前舊病復發，最終不敵病魔逝世。



雷宇揚本月7日因胃癌病逝，終年62歲。（劇照）

雷宇揚近年長居內地。（微博@吳志雄）

《陰陽路》奠定鬼王稱號

雷宇揚3歲時就參與《歡樂今宵》等節目，1988年從無綫電視藝員訓練班畢業後正式開始演藝生涯。談及雷宇揚的電影作品，以1997年至2003年開創港產恐怖片潮流的《陰陽路》系列最為知名。雷宇揚於片中多以旁白解說登場，並飾演神棍與撞鬼司機等角色。後來又因大量出演《升棺發財》、《極度空靈》、《大頭綠衣鬥殭屍》等眾多恐怖片，雷宇揚獲得「一代鬼王」稱號，與「鬼后」羅蘭同為靈異電影的標誌面孔。

在《陰陽路》第一集，雷宇揚飾演驅鬼大師大粒癦。（影片截圖）

《陰陽路》眾多角色，的確以雷宇揚飾演的畢彼得最出色。（影片截圖）

同樣在《升棺發財》，雷宇揚飾演一名神棍喃嘸昌，幫伍詠薇阿媽打齋開天殺價，點知佢阿媽正正就係羅蘭姐，於是招來厲鬼纏身。（影片截圖）

《極度空靈》的故事《相中人》，攝影師雷宇揚在懸崖邊撿到一部古董相機。（Youtube影片截圖）

參演周星馳喜劇飾瀟灑哥

恐怖片之外，雷宇揚亦演出多部喜劇與黑幫電影。1997年，他在周星馳主演的喜劇《算死草》中參與演出；同年，他在周星馳另一部賀歲喜劇《97家有囍事》中飾演角色「瀟灑哥」。

雷宇揚在周星馳電影《家有囍事1997》中飾演令人爆笑的搶鏡王瀟灑哥。（劇照）

雷宇揚還參演了周星馳的另一部電影《算死草》。（劇照）

至2013年，雷宇揚在電影《古惑仔：江湖新秩序》中登場，化身洪興社頭目，用「鬼王」名號發號施令，同年還出演了《飛虎出征》 飾演幫兄弟推油的爆笑大飛龍。

雷宇揚在《古惑仔：江湖新秩序》中沿用了鬼王呢個稱號。（劇照）

雷宇揚在《飛虎出征》中飾演幫兄弟推油的爆笑大飛龍。（劇照）

2010年雷宇揚與方力申合作出演喜劇片《出水芙蓉》，劇中方力申與雷宇揚打電話「傳情報」一幕，依然令人爆笑不止。雷宇揚最後一次於銀幕亮相，為2018年上映的賀歲愛情電影《我的情敵女婿》。他在電影中以本色出演角色，並於戲中擔任恐怖節目主持人，為其生前最後一部幕前電影作品。