友誼小姐李澄晴大膽三點式性感照曝光　與清純形象反差大震撼網民

應屆「友誼小姐」李澄晴（Chloe）自參選以來一直予人溫婉乖巧、大方得體的形象，然而她參選前的個人社交平台照片近日卻意外曝光，相片中的她作風極為大膽，與幕前印象形成強烈反差，引發網民熱烈討論。



李澄晴參選前大膽性感照近日意外曝光。（IG@chorie.lt）

破格「大眼睛」三點式泳衣吸睛度爆燈

在曝光的相片當中，最搶眼的莫過於她年初在越南富國島度假時拍攝的大膽性感照。相片中，李澄晴身穿一套極具視覺衝擊力的「大眼睛」三點式泳衣，印上了兩隻迷幻的紫色大眼睛圖案，緊緊包裹著上圍，極具震撼力，令不少網民大讚「李澄晴好大對眼」。

李澄晴「大眼睛」泳衣相極震撼。（IG@chorie.lt）

李澄晴「大眼睛」泳衣相極震撼。（IG@chorie.lt）

纖腰臍環大騷S型曲線

除此之外，李澄晴的外貌與身材同樣令人目不暇給。她擁有一頭如小魚仙Ariel般的耀眼紅髮，襯托出極其白皙透亮的肌膚。再配上混血感十足的藍紫色隱形眼鏡與性感紅唇，眼神魅惑十足。此外，她還秀出極致纖細的小蠻腰與精緻臍環，下身搭配極窄裁減的泳褲，傲人的上圍與S型曲線一覽無遺，散發出狂野又迷人的異國風情。

李澄晴紅髮臍環大騷S曲線。（IG@chorie.lt）

李澄晴紅髮臍環大騷S曲線。（IG@chorie.lt）

李澄晴紅髮臍環大騷S曲線。（IG@chorie.lt）

高EQ回應強烈風格差異

對於早前的照片曝光，李澄晴日前接受訪問時非常坦然，更笑言自己對fashion有自己見解，所以喜歡自己搭配衣服，她亦坦言自己極度熱愛攝影與挑戰不同風格的相片。談到令人印象深刻的紅髮造型，李澄晴大方表示希望能重現這個造型。關於現時參選後的妝容轉變，她坦言參選時無法完全按個人喜好化妝，雖然覺得自己化的妝容好像比較適合自己，但也非常尊重公司安排，展現出其超高EQ與專業態度。

李澄晴參選時期給人印象十分清純乖巧。（IG@chorie.lt）