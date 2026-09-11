孫藝珍短裙走光NANA急伸手幫壓裙擺　網民被圈粉狂讚：真正姊妹情

Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》即將登場，主演孫藝珍（孫藝真）、池昌旭、NANA（林珍兒）9月9日出席製作發表會，三位主演的互動也成為現場亮點。



不過活動期間，一個意外的小插曲卻讓NANA意外圈粉！

Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》記者會上，當時孫藝珍身穿一襲短裙亮相，疑似因坐姿與裙擺位置讓裙子有走光疑慮，NANA很快就注意到狀況。（Threads@olethsmusings）

《挑情醜聞》NANA林珍兒幫孫藝真擋走光，更露出霸氣眼神看著台下偷看者：

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Netflix 全新韓劇《挑情醜聞》記者會上，當時孫藝珍身穿一襲短裙亮相，疑似因坐姿與裙擺位置讓裙子有走光疑慮，NANA 很快就注意到狀況，目光直直盯著孫藝珍的裙子查看，隨後更貼心伸手幫忙壓住裙擺、整理服裝，整個過程被鏡頭捕捉下來，瞬間引發網友熱議。

影片曝光後，網友紛紛大讚 NANA 反應超快又貼心，留言表示：

「說實話，如果是我，我也會這麼做」

「她早就注意到了」

「她看著眼前的眼睛，心想肯定出了什麼事……我愛她」



還有人笑稱「哼，變態，休想」，逗趣反應讓留言區笑成一片。

NANA林珍兒曾是After School 成員：

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不少粉絲則認真稱讚 NANA 是「保護女性的女性」，直呼她立刻上前查看並幫孫藝珍整理裙子真的太暖心：

「女生之間互相照顧，才是真正的姊妹情誼！」

「向 NANA 致敬！我們愛這位體貼的女王！」



甚至有粉絲表示，從她當年身為 After School 成員時期就一直支持她，看到這一幕更被她圈粉。

除了這段貼心互動，《挑情醜聞》本身也備受期待。該劇改編自法國作家皮耶修德洛德拉克洛的經典小說《危險關係》，將故事背景搬到朝鮮時代，描述被稱為朝鮮第一情場高手的趙元，與擁有強烈慾望的趙氏夫人之間展開一場危險的愛情遊戲，而NANA飾演的熙妍也將被捲入這段複雜關係。

這次也是孫藝珍睽違24年再度挑戰古裝劇，搭配池昌旭與 NANA 的三角關係，還沒正式上線就已引起不少話題。

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