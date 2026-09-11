Netflix《挑情醜聞》預告曝光！孫藝珍＋池昌旭Nana追三角禁忌戀

韓國女神孫藝珍自與玄彬結婚並升格人母後，全球劇迷引頸以待她的復出首作。Netflix宣布由她夥拍池昌旭及Nana林珍兒主演的古裝原創劇集《挑情醜聞》（The Scandal）定於2026年9月18日全球上線。近日官方海報與預告片亦已正式發布，劇集以「Desire What Is Forbidden（渴求禁忌之物）」與「Covet what you cannot have（覬覦你得不到的）」為核心主題，深刻揭開三名主角在朝鮮時代嚴苛封建禮教枷鎖下的暗黑欲望角力與情感博弈。



Netflix宣布由她夥拍池昌旭及Nana林珍兒主演的古裝原創劇集《挑情醜聞》（The Scandal）定於2026年9月18日全球上線。（《挑情醜聞》宣傳海報）

暗黑賭約引爆情慾 三角禁忌戀大膽角力

《挑情醜聞》官方海報上以「Desire What Is Forbidden（渴求禁忌之物）」及「Covet what you cannot have（覬覦你得不到的）」為主題，揭開三名主角在朝鮮時代封建禮教下的暗黑欲望角力。劇集講述一名才華洋溢卻受限於時代的貴族女子、一名風流倜儻的名匠，以及一名無辜捲入權力遊戲的女子，因一項秘密提議而引爆一段禁忌情慾。

Netflix全新劇集《挑情醜聞》（暫譯）近日釋出官方海報，以「Desire What Is Forbidden（渴求禁忌之物）」為主題。（《挑情醜聞》宣傳海報）

Netflix全新劇集《挑情醜聞》（暫譯）近日釋出官方海報，以「Covet what you cannot have（覬覦你得不到的）」為主題。（《挑情醜聞》宣傳海報）

今次演員陣容相當矚目，孫藝珍飾演才智過人卻受制於身份與性別的「趙氏夫人」；池昌旭飾演朝鮮第一風流浪子「趙元」；Nana則飾演純潔無瑕、不知不覺成為博弈賭注的寡婦「鄭素雲」。趙氏夫人因無法坦然追求欲望，遂向趙元提出暗黑賭約，誘惑堅守節操的素雲，藉此激起浪子征服禁忌目標的野心。

孫藝珍飾演才智過人卻受制於身份與性別的「趙氏夫人」。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

池昌旭飾演朝鮮第一風流浪子「趙元」。（IG@netflixkr）

導演鄭址宇解構人心 打破朝鮮封建枷鎖

曾執導《銀嬌》、《柳烈的音樂專輯》的知名導演鄭址宇，在劇集製作發布會上指出，劇集圍繞「敢於打破朝鮮時代嚴苛禁忌」的人物展開，深刻描寫他們追逐「不該想要、亦無法擁有之物」的心路歷程。正是這種禁忌與渴求的相互摩擦，令觀眾對這場三角情感遊戲充滿遐想。

Nana則飾演純潔無瑕、不知不覺成為博弈賭注的寡婦「鄭素雲」。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

韓劇《挑情醜聞》中這種禁忌與渴求的相互摩擦，令觀眾對這場三角情感遊戲充滿遐想。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

全球網民熱議 期待池昌旭挑戰浪子形象

預告片一出，全球劇迷在X（前Twitter）與Reddit等平台上掀起熱烈討論。許多觀眾對池昌旭挑戰浪子形象表示期待，有粉絲留言直呼「既害怕看到主角墮落，又迫不及待想看這場演技對決」；亦有劇迷預言：「我們大概會先討厭他、再愛上他、最後為他落淚。韓劇老公式了。」