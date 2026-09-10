Netflix《醜聞》「19禁」限制級　孫藝真+池昌旭法式情慾搬入朝鮮

Netflix全新韓劇《醜聞》定於9月18日全球獨家首播。劇集改編自18世紀法國名著《危險關係》（Les Liaisons dangereuses），並由孫藝珍、池昌旭與Nana（林珍兒）主演，重演2003年由裴勇俊及全度嬿主演的同名經典韓國電影，以韓國傳統儒家封建禮教為背景，展開一場極致壓抑的「情慾賽局」。劇集全套共8集，已確定獲評為「19禁」（即三級/限制級），戲中情慾尺度將成焦點。



Netflix全新韓劇《醜聞》定於9月18日全球獨家首播。（Netflix韓劇《醜聞》宣傳海報）

Netflix韓劇《醜聞》由孫藝珍、池昌旭與Nana（林珍兒）主演，重演2003年由裴勇俊及全度嬿主演的同名經典韓國電影。（2003年韓國電影《醜聞》宣傳海報）

法式貴族社交沙龍 壓抑儒家下的「情慾賽局」

原著《危險關係》講述18世紀兩位法國貴族勢均力敵的朋友，利用性作武器，毀壞對方的名譽與地位。2003年韓國電影版《醜聞：朝鮮男女相悅之詞》將其成功搬至朝鮮王朝，將法式奢華沙龍轉化為韓式美學，並將貴族對道德的嘲諷，壓制在儒家嚴苛的禮教框架內。

法國原著《危險關係》講述18世紀兩位法國貴族勢均力敵的朋友，利用性作武器，毀壞對方的名譽與地位。（IG@netflixkr）

2003年韓國電影版《醜聞：朝鮮男女相悅之詞》將其成功搬至朝鮮王朝，Netflix電視劇版《醜聞》在小說與電影的基礎下進行二次改編。（IG@netflixkr）

韓劇《醜聞》以儒家思想主導的朝鮮時代為背景，女性被迫守節，男性則講究君子表象。這種極度壓抑的情感禁區，反而成為趙氏夫人（孫藝珍飾）與情場高手趙元（池昌旭飾）進行「情慾賭局」的最佳獵場，誘惑守寡的喜妍（Nana飾）一步步墮入圈套。不少網民洗版留言：「當壓抑的儒家禮教遇到法式極致情慾，暗湧比直接赤裸更刺激！」、「古裝韓服層層疊疊，心理戰細節太精彩！」

「當壓抑的儒家禮教遇到法式極致情慾，暗湧比直接赤裸更刺激！」 網民留言

電視劇《醜聞》以儒家思想主導的朝鮮時代為背景，女性被迫守節，男性則講究君子表象。（IG@netflixkr）

電視劇《醜聞》以儒家思想主導的朝鮮時代為背景，這種極度壓抑的情感禁區，反而成為趙氏夫人（孫藝珍飾）與情場高手趙元（池昌旭飾）進行「情慾賭局」的最佳獵場。（《醜聞》預告影片截圖）

孫藝珍時隔21年解鎖禁忌 劇集版放大心理博弈

孫藝珍於9月9日出席在首爾舉行的劇集發佈會時透露，劇集版將故事線拉長，給予角色更多層次。「趙氏夫人是一個表情與內心想法徹底分離的角色」，孫藝珍指出自己累積了足夠的人生歷練，才能從細節去演繹這個受時代束縛、暗藏野心的女性。

「趙氏夫人是一個表情與內心想法徹底分離的角色」 孫藝珍

在電視劇《醜聞》中Nana飾演守寡的喜妍。（IG@netflixkr）

在電視劇《醜聞》中Nana飾演守寡的喜妍。（IG@netflixkr）

池昌旭亦表示，由於2003年電影版印象已深植人心，自己會專注於打造專屬於劇集版的「趙元」。導演鄭智友強調，本劇重新構建了角色關係，並結合韓國傳統曲藝「盤索里」與頂級韓服設計。

池昌旭亦表示，由於2003年電影版印象已深植人心，自己會專注於打造專屬於劇集版的「趙元」。（《醜聞》預告影片截圖）