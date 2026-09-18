挑情醜聞劇情｜Netflix播出時間+演員角色介紹｜孫藝珍池昌旭NANA

《挑情醜聞》韓劇又名《醜聞》，改編自2003年電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》。有李勝英、安惠松作為編劇，鄭址宇為執導，由孫藝珍、池昌旭、Nana領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《挑情醜聞》是由孫藝珍、池昌旭、NANA領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》電視劇情大綱

在禮教嚴苛的朝鮮時代，趙氏夫人（孫藝珍 飾）雖滿腹經綸，卻受限於女性身份而無法施展抱負。為了挑戰世俗，她主動挑釁一直對自己心懷傾慕的朝鮮第一浪子趙元（池昌旭 飾），兩人因而捲入一場隨時玩火自焚的情感博弈。趙氏夫人立下賭約，指名要趙元去設局勾引村中恪守婦道、喪夫後一直清心寡慾的寡婦熙妍（NANA 飾）。面對趙元精心安排的步步進逼與溫柔攻勢，原本冰清玉潔、堅守節烈觀念的熙妍，內心防線亦開始一步步瓦解與動搖。

《挑情醜聞》（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》播出更新時間

《挑情醜聞》電視劇幾時播?《挑情醜聞》於9月18日播放，一共有8集，由Netflix播放。

《挑情醜聞》（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》演員

孫藝珍 飾 趙氏夫人

因封建制度受限而內心壓抑，主動策劃危險情慾賭局以操控他人的貴族婦人。

孫藝珍 飾演 趙氏夫人（IG@netflixkr）

池昌旭 飾 趙元

朝鮮時代的頭號花花公子，為向趙氏夫人證明魅力而接下誘惑寡婦挑戰的風流浪子。

池昌旭 飾演 趙元（IG@netflixkr）

NANA（林珍兒） 飾 安熙妍

喪夫後恪守禮教度日，卻在趙元強烈攻勢下漸漸動搖失守的端莊寡婦。