Netflix《挑情醜聞》孫藝珍產後復出挑戰19禁！網民：玄彬知情嗎?

韓國「國民女神」孫藝珍自與玄彬結婚並升格成為人母後，其復出作品一直備受全球劇迷關注。由她夥拍池昌旭及NANA（林珍兒）主演的Netflix全新古裝劇集《挑情醜聞》（The Scandal），確定獲評為「19禁」限制級，並定於9月18日全球獨家上線。孫藝珍在劇中挑戰出道以來最大尺度，隨即在網上引發熱烈討論。



孫藝珍與池昌旭及NANA（林珍兒）主演的全新古裝劇集《挑情醜聞》（The Scandal）將在9月18日於Netflix獨家上線。（《挑情醜聞》宣傳海報）

韓國「國民女神」孫藝珍自與玄彬結婚並升格成為人母後，其復出作品一直備受全球劇迷關注。（IG@yejinhand）

改編2003年三級經典 相隔23年再挑戰古裝

《挑情醜聞》全劇共8集，由《銀嬌》名導鄭址宇執導，改編自2003年裴勇俊、全度妍主演的韓國限制級電影票房冠軍《挑情醜聞：朝鮮男女相悅之事》（原著源自法國小說《危險關係》）。

孫藝珍在劇中飾演不甘受禮教束縛的「趙氏夫人」，這是她繼2001年《大望》後相隔23年再度挑戰古裝劇。在今日（9日）舉行的記者會上，導演被問及劇中尺度時簡短回應：「是的，敬請期待。」

孫藝珍與池昌旭及NANA（林珍兒）主演的全新古裝劇集《挑情醜聞》（The Scandal）將在9月18日於Netflix獨家上線。（IG@jichangwook）

孫藝珍與池昌旭及NANA（林珍兒）主演的全新古裝劇集《挑情醜聞》（The Scandal）將在9月18日於Netflix獨家上線。（IG@jin_a_nana）

人妻人母極致突破 網民反應兩極

作為孫藝珍升格人母後的首部串流平台大作，「人妻」身份與「19禁極致尺度」形成強烈對比，引發網民熱議。X（前稱Twitter）上有不少網民驚嘆：「孫藝珍婚後居然接了19禁大尺度劇！」、「玄彬看這部劇時心臟要夠大顆！」

「不敢相信清純女神要挑戰全道嬿當年那個震撼角色」 網民留言

亦有劇迷表示期待：「演員到了這個階段挑戰突破是好事，非常期待她的演技爆發。」

《挑情醜聞》作為孫藝珍升格人母後的首部串流平台大作，「人妻」身份與「19禁極致尺度」形成強烈對比，引發網民熱議。（IG@netflixkr）

NANA（林珍兒）參與主演全新古裝劇集《挑情醜聞》（The Scandal）。（IG@netflixkr）

玄彬慘當「御用陪練」 兩夫妻隔空打對台

孫藝珍早前受訪時透露，拍攝期間曾請丈夫玄彬對台詞：「這是他第一次陪我對戲，他開玩笑說『再唸下去我都要背下來了』」。她更爆料玄彬曾向劇組製作人打趣抱怨：「替她練台詞快把我折磨死了。」

巧合的是，玄彬主演的《韓國製造2》本週三（9日）於Disney+上架，而太太的新作緊接下周五於Netflix登場，兩夫妻相隔9日、分屬兩大串流平台隔空打對台，成為劇集開播前的另一話題。至於尺度能否如外界期待般突破，本月18日自有分曉。

玄彬主演的《韓國製造2》將於本週三（9日）在Disney+上架。（IG@vast.ent）