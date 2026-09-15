姚焯菲紐約留學自爆因懶搭的士返學　遭網民批生活奢華地鐵成裝飾

現年19歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）上月底才圓滿完成首個個人演唱會，隨即展現「飛人」本色，火速飛返美國紐約大學繼續大二學業。向來熱衷於社交媒體分享日常的她，近日大曬漫步紐約街頭的美照，大秀青春火辣小蠻腰。不過她在帖文中隨手寫下一句透露自己「搭Uber返學」，竟意外掀起網上熱議，更引來部分網民狙擊其生活離地。



大曬漫步紐約街頭的美照。（IG@chantelyiu）

自爆搭Uber返學惹炫富爭議

姚焯菲在分享開學日誌時透露自己正坐的士返學，解釋因為路程太遠且缺乏其他交通工具，最後更率直承認「其實我就係懶」。帖文一出，隨即引來網民留言，有人驚訝直指在紐約搭的士既瘋狂又昂貴，姚焯菲見狀毫不造作，親自回覆「genuinely just too lazy to walk」，大方認自己純粹懶得行路。有網民建議她改騎當地共享單車「Citi Bike」慳錢兼做運動，但她並未理會。

自爆搭Uber返學。（IG@chantelyiu）

有網民驚訝直指在紐約搭的士既瘋狂又昂貴。（IG截圖）

有網民建議她改騎當地共享單車「Citi Bike」慳錢兼做運動。（IG@chantelyiu）

被質疑「冇其他交通方式」係藉口

隨後有網民在社交媒體發文狙擊姚焯菲，指紐約大學周邊交通四通八達，步行數分鐘已有地鐵站，乘搭R線或6號線均可直達校園附近，質疑她聲稱「沒有其他交通方式可選」純屬藉口。該網民更暗嘲在有錢人的世界裏，地鐵或許只是地圖上的裝飾品，直斥其生活過於奢華。

被質疑「冇其他交通方式」係藉口。（IG@chantelyiu）

理智網民力撐

面對冷嘲熱諷，網上隨即湧現大量理智網民為姚焯菲霸氣護航。不少人認為外界根本大驚小怪，「有錢坐Uber也是她自己的事，根本不需要向他人交代」。更有網民點出極致關鍵的治安危機，指紐約地鐵治安堪憂，一個年輕女仔獨自於異國留學，為了人身安全選擇點對點的士上學合情合理，更硬核反問「聽你哋話行路被人捉咗，你哋點賠番個女畀人父母？」

理智網民力撐。（IG@chantelyiu）

出身富裕家庭

事實上，姚焯菲是圈中公認的富貴小花，父母均為專業會計師，爸爸姚輝文更是4間國際投資公司的首席財務官（CFO），家底極之豐厚。家人早在2021年便斥資2,000萬購入尖沙咀新盤。姚焯菲過往亦曾多次分享豪宅內貌，2025年一段自彈自唱影片中，可見其家中客廳樓底極高，空間感十足，以木製家具為主調，身後設有白色電視櫃，櫃上放有花束及玩偶，即使擺放了一架鋼琴仍綽綽有餘。其浴室同樣奢華，全雲石牆壁配以可容納兩人的巨型浴缸，氣派盡顯。

出身富裕家庭。（IG@chantelyiu）