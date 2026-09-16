謝霆鋒大仔Lucas貼地食大排檔被捕獲　側臉極品神顏盡得爸爸真傳

謝霆鋒與張柏芝的長子謝振軒（Lucas）不經不覺已升格為18歲型男，今年更正式入讀澳洲頂尖的澳大利亞音樂學院（AIM）主修音樂，繼承父親音樂衣缽，私下生活向來極度低調。近日有網民在內地一間平民大排檔野生活捉Lucas，相中的他與好友圍坐簡陋摺枱聚餐，桌上僅擺滿幾盤平價家常小炒與平裝汽水，數人圍坐有說有笑，場面熱鬧溫馨。Lucas全程身穿簡約休閒服、頂着自然微捲短髮，面對路人眼光神態自若，毫無避忌亦零星二代架子，極致貼地的作風獲全網瘋狂洗版大讚！

謝振軒（Lucas）。（微博圖片）

側臉輪廓激似謝霆鋒

最震撼網民視覺的，莫過於Lucas零修圖的側臉神顏！從流出生圖可見，他擁有高挺鼻梁、分明眉骨與極度俐落的下頜線條，與年輕時剛出道狂放不羈的謝霆鋒簡直同一個模子印出來！網民紛紛驚呼「基因騙不了人」、「完全是老竇年輕時的翻版」，甚至有人狂讚他比老竇更添幾分陽光乾淨氣息。Lucas舉手投足間流露出的瀟灑霸氣，連夾菜時的豪邁手勢都被指盡得父親真傳

有網民狂讚他比謝霆鋒更添幾分陽光乾淨氣息。（小紅書圖片）

側臉輪廓激似謝霆鋒。（IG@chefnicookies）

低調貼地獲好評

Lucas身為千億萬眾矚目的星二代，雖然從小在鎂光燈與萬千寵愛下成長，卻樂於走入平民食肆感受煙火氣，踏實低調的作風贏得外界一致好評。這份難能可貴的教養，更讓外界將目光聚焦於母親張栢芝身上。張栢芝多年來獨力撫育三個兒子，一直堅持言傳身教，自小嚴格教導兒子待人謙遜有禮、做人腳踏實地。如今大仔Lucas展現出頂級顏值兼性格誠懇貼地，三兄弟各個乖巧懂事，網民無不對張栢芝多年來的辛苦付出與神級育兒之道佩服得五體投地！

三兄弟各個乖巧懂事。（張柏芝綠洲圖片）