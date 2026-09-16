陳冠希遭批樣貌老了　與黃曉明同框「像父子」　直播高EQ回應獲讚

昔日以俊美外型風靡萬千少女的男星陳冠希，近年來將重心轉往潮流品牌與家庭生活，展現出成熟男人的不同面貌。然而，近日一段他與內地男星黃曉明同框的畫面在網路上瘋傳，兩人並肩而站卻引來部分網友毒舌批評，直指兩人看起來「像父子」。



對此，陳冠希日前在直播中大方回應，以極高EQ展現了自己的瀟灑人生觀。

陳冠希近日因與黃曉明同框畫面遭網友酸「像父子」。（微博圖片）

更多陳冠希與黃曉明同框畫面：

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日前網路上流傳著陳冠希與黃曉明共同出席活動的影片，許多網友將兩人外貌拿來比較，並在網上留下犀利評論，紛紛批評寫下：

「老爹和兒子」

「黃（曉明）比他年輕多了、帥多了、順眼多了」

「幹嘛不醫美啊」

「男人還是得保養啊，不然再好的顏值也可惜了」



面對外界對他容貌變化的指指點點，陳冠希並沒有動怒。近日他在參與一場直播活動時，大方談及此事，並給出了一段堪稱教科書級別的回應。

陳冠希近日在直播中自信地表示：

帥是一種態度，不是外表。

他坦言，從來不認為帥氣只取決於皮囊，「所以我覺得我一直都很帥，就是因為我的心態。」他進一步解釋，一個男人的魅力是由內而外散發的，並非單靠穿搭或外貌來支撐，「不只是衣服啊，是整個力量（Energy）。」

這段霸氣又充滿智慧的回應曝光後，立刻引發熱烈討論。許多粉絲與網友紛紛跳出來力挺陳冠希，留言大讚：

「這才是真正的坦然老去」

「冠希哥的帥已經刻在骨子裡了」

「有自信的男人最帥」

「自然老去比那些塑膠臉好太多了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】