黃曉明自爆「幫太多白眼狼」真心錯付　惹網民猜測暗諷Angelababy

內地知名男星黃曉明日前在節目訪談中罕有吐露心聲，直言自己過去「幫了太多白眼狼」（意指忘恩負義之徒），表示部分求助者受助前百般討好、事成後便銷聲匿跡，甚至以「口袋裏只有十塊錢仍願分五塊給對方」形容自己的付出。這句未點名的感慨迅速引爆輿論，「黃曉明在內涵（影射）誰」等話題隨即登上熱搜榜。外界紛紛將矛頭指向其前妻Angelababy（楊穎），質疑二人離婚後事業落差引發恩怨。不過，黃曉明全程並未點名任何對象，所謂「暗諷前妻」暫屬網民猜想。



內地知名男星黃曉明日前在節目訪談中罕有吐露心聲，直言自己過去「幫了太多白眼狼」。（微博@黃曉明）

外界對於黃曉明言論內容紛紛將矛頭指向其前妻Angelababy（楊穎），質疑二人離婚後事業懸殊引發恩怨。（IG@angelababyct）

昔日傾囊相助遭過河拆橋 自嘲「口袋裏十塊分五塊」

黃曉明在長達45分鐘的訪談中，深刻描述部分求助者的冷漠態度：「幫他的時候他覺得你是神，幫完了人就消失了。你追著要的時候，對方還說『你這麼有錢了，還在乎這一點？』」他更以「口袋裏只有十塊錢，仍願分五塊給對方」來比喻自己昔日付出真心卻換來一空的心酸。

黃曉明在訪談中以「口袋裏只有十塊錢，仍願分五塊給對方」來比喻自己昔日付出真心卻換來一空的心酸。（微博@劇綜班主任影片截圖）

黃曉明在訪談中以「口袋裏只有十塊錢，仍願分五塊給對方」來比喻自己昔日付出真心卻換來一空的心酸。（微博@劇綜班主任影片截圖）

訪談片段隨即在微博及各大社交平台瘋傳，「黃曉明在內涵（影射）誰」、「黃曉明我幫了太多白眼狼」等話題迅速衝上熱搜榜首。不過，黃曉明在訪談中全程並未提及任何具體姓名或事件，外界的聯想與揣測至今並無任何實證。

黃曉明在長達45分鐘的完整採訪中全程未提及任何具體姓名或事件，外界的聯想與揣測至今並無任何實證。（微博@劇綜班主任影片截圖）

網民瘋狂「對號入座」 Angelababy成熱門猜測對象

黃曉明一句未點名的感慨引發廣大網民議論紛紛畫，不少人聯想到他與Angelababy交往及結婚期間，曾被指動用廣闊人脈為女方牽線內地頂級影視公司「華誼兄弟」，更力薦她加入熱門綜藝《奔跑吧兄弟》（現名《奔跑吧》），奠定其一線女星地位。

加上當年耗資過億的「世紀婚禮」，黃曉明一直被外界視為女方事業爆紅的大推手。二人於2022年宣布離婚後事業發展落差顯著，因而觸發部分網民質疑有人「過河拆橋」。

黃曉明的言論一出，隨即引發廣大網民議論紛紛，聯想到黃曉明早年與Angelababy交往及結婚期間，曾被指資源傾斜。(微博@想媽了看看我）

網絡輿論兩極化：力挺真心錯付vs質疑炒作形象

針對黃曉明的感慨，網民意見呈現嚴重對立：

支持派意見：

認為黃曉明在圈內向來以熱心著稱，當年給予女方的資源有目共睹，有網民表示：「當年資源傾斜都是實打實，如今各走各路，難免多想。」

黃曉明在圈內是出了名的好好先生，真心錯付確實令人心酸。 網民留言

不少網民認為黃曉明在圈內向來以熱心著稱，當年給予Angelababy的資源有目共睹。(微博@黃曉明）

反駁派意見：

亦有網民反駁指Angelababy早在香港、日本及韓國已打好基礎，並非全靠男方，「又開始裝啦！內地娛樂圈最喜歡包裝自己做老實人、爛好人就是他。」

『兜裏十塊分五塊』？笑死人，他對歷任伴侶或朋友算帳算得比誰都精，真講到自己聖人一樣。 網民留言

亦有網民替Angelababy反駁，早期在香港及日韓已具備一定知名度，並非全靠黃曉明。（IG@angelababyct）

留言區由此形成輿論對立——力挺派共情黃曉明「真心錯付」，質疑派則批評模糊發言易引發大規模對號入座，甚至衍生無端網暴。除Angelababy外，前女友葉珂及「泛指圈內同行」亦被提及。