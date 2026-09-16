崔碧珈爆乳裝行山遭追問Rocky性能力　高EQ霸氣反擊獲網民大讚

現年38歲的崔碧珈（Anita）向來不吝嗇展現豐滿身材，常於社交平台分享性感靚相讓粉絲大飽眼福。日前，她於個人社交平台分享了一組前往戶外行山的近照，再度以火辣的穿著引來大批網民按讚與留言討論。



崔碧珈於個人社交平台分享了一組戶外行山的近照。（FB@崔碧珈 Anita Chui﻿）

崔碧珈超深V背心大騷S曲線

相中的崔碧珈頂著烈日親近大自然，身穿一條超深V極低胸的鮮紅色貼身背心，傲人上圍呼之欲出，下身則搭配一條緊身的紫紅色瑜伽褲，完美包裹出其豐滿的臀部與修長美腿，使其誘人的S形曲線一覽無遺，火辣程度直逼太陽，令人大噴鼻血。

崔碧珈超深V背心貼身瑜伽褲大騷S曲線。（FB@崔碧珈 Anita Chui﻿）

惹火行山裝遭無禮挑釁

在該則貼文中，崔碧珈原本熱心解答網民關於「做運動戴帽」的疑問。然而，留言區卻出現心術不正的網民公然挑釁，粗俗追問其緋聞舊愛鄭健樂（Rocky）的個人隱私，直接留言露骨詢問：「RockyXX勁嗎？」暗指男方性能力，言詞相當低俗且具侮辱性。

崔碧珈遭無恥網民粗俗問Rocky性能力。（FB@崔碧珈 Anita Chui）

崔碧珈霸氣回擊性騷擾言論

面對無恥網民的低俗提問，崔碧珈並未選擇沉默或刪除留言，而是展現極高EQ直接正面硬剛。她先是直斥對方缺乏教養：「唔尊敬女性嘅人太多，別忘記自己母親都是女性」。不少看不過眼的正義網民亦紛紛留言力撐女神，更替Anita出氣反酸該名無賴網民：「唔知你係咪女性，但請尊重返你自己。想知Rocky XX勁唔勁，可以問下令壽堂。」 崔碧珈見狀亦隨即回覆了「雙手合十」及「愛心」的表情符號，感謝明理網民出言相助。崔碧珈以行動維護自身尊嚴，獲得不少正義網民大讚她「護己護得有理有節」、「反擊得非常過癮」！