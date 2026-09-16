鄭秀文揭「高中低碳飲食法」自律祕訣　Cheat meal最愛零食同炸嘢

今日(16日)雷霆881《1圈圈》主持人朱菁、天欣 邀得 鄭秀文擔任嘉賓。剛於新加坡舉辦音樂會後匆匆回港的鄭秀文(Sammi)，趁有空檔赴電台接受雷霆881商業一台《1圈圈》訪問，宣傳剛推出的新歌《隕石與地球》及華星55周年紀念精選黑膠唱片《Sammi初》。早前，Sammi接連遭遇了兩次她形容為「災難性」的黑仔事件。雖然運氣不佳，但她積極與負責任的應對態度獲得了外界的廣泛讚賞，節目中，Sammi大方分享今天keep fit自律秘訣，及如何面對危機處理的心態。

宣傳新歌《隕石與地球》及黑膠《Sammi初》。（公關提供）

揭「高中低碳飲食法」自律祕訣

曾經錯誤減肥的Sammi，近年極度自律保持身型。被問及對「自律」的辯證看法，她認為，自律並非一味的壓抑，而是為了換取更有質量的放縱。Sammi直言：「自律嘅背後，就必須要有時嘅放縱先得。都要俾自己有啲Cheat day，食下啲零食、食下Cheat meal，等自己開心下。你有一定嘅放鬆，你就有咁樣嘅動力，同埋先可以持久到做咁長嘅自律。」在飲食管理上，她分享了目前採用的「高中低碳飲食法」，會根據當天的運動量調整碳水攝取。而面對演唱會等高消耗工作，她也有自己的能量秘訣：「我以前會食叉燒飯，而家我就傾向食麥皮。我就食好多麥皮，喺麥皮當中攞能量，因為你淨係食蛋白質冇碳水呢，你個Energy好快消晒。」至於Cheat meal，她自揭：「我會食零食同鍾意食炸嘢，其實乜炸物我都得！」

首揭「高中低碳飲食法」極度自律祕訣。（IG@sammi_chengsauman）

演唱會延期展現「先利他」危機智慧

提到之前演唱會因故延期及答謝會的安排，Sammi展現了成熟的危機處理智慧。她認為在危機發生的當下，最重要的是「同理心」：「一個人對一件事嗰個期待值係相當之珍貴。我第一時間就係諗觀眾佢需要啲乜，我點樣去理解佢哋個心情呢？尤其係一啲飛返嚟香港睇騷hpu歌迷。」Sammi回憶道，當時她第一時間先安撫團隊：「我同公司講：你唔好擔心我心情，I'm fine。你要處理你要處理嘅嘢。我哋點樣行下一步？先處理好自己嘅心情好緊要，你唔好將自己額外嘅心情令到公司覺得好驚。」

演唱會延期展現「先利他」危機智慧。（IG@sammi_chengsauman）

Tomas一針一線縫「七年戰袍」

這種「先利他」的思維，讓她在答謝會上找回了音樂的溫度。她特別提到那件「七年戰袍」的感人插曲：「係開騷前一日醒起呢件衫好適合啟德呢個場，設計師Tomas再喺倉攞返件衫出嚟，我嗰日再睇Tomas喺後台戴住老花眼鏡一針一線再修補呢件衫，我好感動。其實我Rehearsal著呢件袍嘅時候，我成隻眼都係淚水。我覺得佢冇將個心血扔咗，有陣時有啲嘢，你覺得當刻做咗好似白費咗，但係原來冇㗎，個生命就會安頓。」

Tomas一針一線縫「七年戰袍」。（IG@sammi_chengsauman）

新歌MV遇波折果斷拒絕AI補救

至於另一黑仔事，是在日本拍攝新歌《隕石與地球》MV遇上的波折，原來團隊曾建議用AI補救，但被她果斷拒絕。「同事提出試下用AI整一個片出嚟，我當下就拒絕咗。我覺得呢首歌唔係好想用AI呢個設置，我希望用真實嘅情感去演繹呢隻歌。」最終，她決定利用手機側拍的畫面進行修復，雖然畫質未必完美，但保留了最珍貴的真實感。

新歌MV遇波折果斷拒絕AI補救。（IG@sammi_chengsauman）

不認為自己黑仔

外間都想知，經歷接連打擊，Sammi有沒有認為自己行衰運？「我好少將自己嘅際遇同『黑仔』聯想，我覺得人生總會發生一啲唔如意，呢個係人生嘅必然。我嘅學習係：情緒唔好擺到咁前，而係諗方法去處理。我會第一時間Jump into對方個立場諗：佢需要啲乜？佢Suffer緊啲乜？喺呢件事我可唔可以補救到啲乜？呢個就係學習危機處理一個好重要嘅嘢。」

唔認為自己黑仔。（IG@sammi_chengsauman）

隨著年尾即將推出全新專輯及明年五月的演唱會，Sammi依然帶著那份對音樂的火熱，在自律與自在之間，優雅地前行。