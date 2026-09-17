鞠婧禕10層樓高「單手吊威吔」極速降落　克服畏高症無替身極敬業

內地女星鞠婧禕在新劇《萬花世界》的現場流出畫面引發全網熱議。影片中，她在一場高空戲份中拒用替身親自上陣，從近十層樓高空僅憑單手握吊環極速降落，畫面極度驚險。過去患有嚴重畏高症的她，為了完美演繹新劇角色克服本能恐懼多次重拍，敬業態度獲全網大讚。

即使有畏高症但表現依然從容。（微博截圖）

鞠婧祎極敬業。（微博截圖）

單手吊威吔。（微博截圖）

10層樓高空速降平穩落地展超強核心

現場拍攝高度達數十米，鞠婧禕全程僅靠單手握吊環進行高速降落，手臂青筋暴顯，視覺衝擊力極強。在極快的下墜速度下，她依然保持身體直立、表情從容，落地平穩輕盈，隨後迅速投入走戲，展現出極強的核心控制力與心理素質。現場流出畫面顯示地面並冇鋪設防護墊，更反覆重拍了多次，鞠婧禕全程未怯場。

在黑夜中至少吊了5、6次，一直表現從容。（微博截圖）

安全落地。（微博截圖）

克服嚴重畏高症網民大讚敬業

事實上，鞠婧禕過去曾多次提及自己患有嚴重畏高症，早期拍戲吊威吔下屋頂時，曾緊張到不敢睜眼，此次高空速降的反差巨大。不少網民感嘆：「鞠婧禕可以畏懼這個高度，但角色『蘇綠夏』不能。」即使在空中一度產生眩暈，她依然咬牙堅持試拍，將戲內戲外的敬業態度展現無遺。雖然高難度動作為劇集拉滿期待值，但在一片讚賞聲中，亦有輿論理性呼籲，高危動作的精彩必須建立在絕對的安全基礎之上。劇組的防護措施遠比博眼球的「玩命式」路透更為重要，演員的平安始終高於任何高光鏡頭。