譚輝智包船率逾600粉絲赴中山慶生　與關嘉敏合體跳唱默契爆棚

人氣歌手譚輝智（輝智）號召力驚人！繼早前帶領多個國內外旅行團均叫好叫座後，今次（12日）輝智再度出動，親自帶領超過600位來自內地、香港、澳門，以至專程由海外回來參與的粉絲，浩浩蕩蕩出發前往中山，展開一連兩日的精彩旅程。大批粉絲沿途緊緊追隨，場面極為墟冚，盡顯其超高親和力與極強的「吸客」魅力。



場面極為墟冚。（公關提供）

合作無間創佳績代言人身份深入民心

輝智自擔任永安旅遊代言人以來，雙方一直合作無間。由拍攝大型電視廣告、唱廣告主題曲，以至早前遠赴海外拍攝旅遊節目（Travelog），均深受大眾及粉絲歡迎，成功為品牌建立鮮明形象。輝智親民、活力的特質與品牌理念完美契合，亦令他帶領的星級旅行團每次推出均迅速爆滿，一票難求。

合作無間創佳績代言人身份深入民心。（公關提供）

獲品牌頒「最佳代言人」及續約大禮

適逢輝智生日將至，品牌在今次的中山團秘密部署了極大驚喜！在行程的大型晚宴上，大會特意為輝智舉行盛大的慶生派對。在全場逾600位粉絲的熱烈歡呼聲中，永安旅遊代表親自上台，特別向輝智頒發「最佳代言人」殊榮並送上驚喜生日大禮，同時向粉絲宣佈品牌與輝智將正式續約，代言人合約強勢邁向第三年！這次加冕與續約不僅是送給輝智最實在的生日禮物，更印證了其市場影響力及商業價值的絕對肯定。

包船前往中山。（公關提供）

好親民啊。（公關提供）

與關嘉敏再度合體同台跳唱默契十足

為答謝粉絲支持，輝智在晚宴上狀態十足，傾力獻唱多首名曲。大會更邀請了關嘉敏擔任特別嘉賓，她與輝智同台演出默契十足，兩人動感跳唱火花四濺，精彩絕倫的舞台表現瞬間將全場氣氛推向頂峰！台下掌聲與尖叫聲不絕於耳，令一眾團友及粉絲大呼驚喜，滿載而歸。輝智接過獎項及大禮後非常感動，衷心感謝永安旅遊一直以來的信任，更感激每一位跟隨他四處遊歷、默默支持他的粉絲。他承諾未來會繼續做好每個作品及代言工作，與大家一起探索更多精彩旅程；他亦表示將會在香港再舉辦一場生日會，與廣大粉絲繼續開心慶祝！

與關嘉敏再度合體。（公關提供）