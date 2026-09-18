70年代名模周丹薇曾伴癌夫終老　單身13年認追求者眾揭拒求婚內情

周丹薇曾為70年代第一名模，她與三福集團副董事長蕭俊郎在2013年離婚，即便被外遇，在他罹癌到過世期間陪在身邊，堪稱「最有情義前妻」。



此後一路單身至今，她坦言一直有對象，甚至不只一位開口求婚，有的是試探，有的想分擔辛苦，只是她聽了都會害怕，往往用「你太讓我Surprise了」四兩撥千斤帶過去。

周丹薇2013年離婚時淨身出戶。（聯合新聞網授權使用）

周丹薇與林青霞、胡茵夢、胡慧中70年代時並稱台灣四大美女：

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周丹薇看得透徹：「能講出這句話（求婚），不見得有誠意。」可能自己結過婚，覺得「婚不婚已經不重要了」，比起一紙婚約，她現在更期待的是能彼此陪伴、誠心相待的「靈魂伴侶」，不見得一定也要是藝術家，至少不能讓她養，

我自己養自己都養不起了。

她用「敬過往、愛現在、擁抱未來」形容自己現在的人生態度，過去的挫折成就現在的自己，未來若遇到適合的人，也願意敞開心胸迎接。

以前曾有某位男友對她說，「阿丹的手最漂亮了」，但此刻周丹薇秀出略顯粗糙的手指：

從做花店開始手就毀了，碰農藥嘛，現在做鎏璃更沒辦法。

有時看見人家做美甲，都覺得很羨慕，但沒辦法，指甲一留長，就沒法做事。

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