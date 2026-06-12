「霸王花」胡慧中激罕露面風采依然　愛女曾飽受惡評幸自信樂觀

現年68歲的胡慧中，過去曾與林青霞、胡因夢、周丹薇並稱為「台灣四大美女」。與香港著名眼科醫生，曾任香港民政事務局局長的何志平結婚後，便逐漸淡出演藝圈，專注照顧家庭。近日胡慧中偕同女兒何嘉珍到上海走訪名人故居的片段一經流出，迅速掀起網民的熱烈討論。

胡慧中近況曝光。（小紅書＠胡慧中）

胡慧中偕獨女走訪周璇故居

影片中，胡慧中在資深媒體人甘鵬陪同下，帶著獨生女何嘉珍參觀上海華山路，歌后周璇的故居「枕流公寓」。她在影片中感性分享，周璇是陪伴自己成長的重要人物，因為母親當年定居台灣後，家中經常播放周璇的黑膠唱片，讓她從小就在《夜上海》、《天涯歌女》等經典歌曲的旋律中長大，這些歌曲陪伴了她的整個童年。

胡慧中偕獨女走訪周璇故居。（小紅書＠胡慧中）

何嘉珍自信回應身材爭議

畫面裡年近70的胡慧中神采依舊，整體狀態相當出眾，五官輪廓依然十分亮眼。影片曝光後，其女何嘉珍同樣引發網民熱議。何嘉珍繼承了母親標緻濃豔的五官，雖然過去曾因較豐腴的身材遭受部分網民批評，但卻一直保持自信樂觀，從不介意外界的討論。她曾在社群發文鼓勵大家接納自己、欣賞不同樣貌的美麗，引發不少網民的共鳴。

何嘉珍自信回應身材爭議。（小紅書＠胡慧中）

胡慧中曾於《霸王花》飾演「Madam胡」

出生於台灣的胡慧中在17歲出道，主要拍攝文藝片，當中的成名作包括《歡顏》、《皇天后土》。1985年她轉戰香港影壇，獲洪金寶提攜，成功轉型為動作武打女星。胡慧中憑1985年《福星高照》中「霸王花」這個經典角色，紅遍大街小巷，後來於1988年參演同名電影《霸王花》，飾演「Madam胡」。

「霸王花」是胡慧中經典角色之一。（視頻截圖）