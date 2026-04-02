71歲林青霞淡妝現身為公益組織籌款　不遮白髮細紋氣質從容優雅

現年71歲的林青霞息影多年，但仍是公認的演藝圈「大美人」，日前林青霞現身公益活動，並在微博曬出大合照，寫道：「香港養和醫院醫護人員組隊行山，為腦退化症『腦智同護』公益組織籌款，令此善舉發光發熱。現今普遍的老齡化，及早延緩和避免腦退化是刻不容緩的事。因為『腦智同護』讓社會更增加了和諧。​​」

71歲生日。（微博@林青霞）

優雅高貴。（微博@林青霞）

林青霞大談王家衛。

大美人！（微博@林青霞）

高貴優雅。（微博@林青霞）

71歲林青霞淡妝現身公益活動

相中所見，化了淡妝的林青霞以一身灰色休閒運動裝上陣，全程笑容親切，雖然已年過70，隱約可見白髮、細紋，但在自然光下皮膚狀態超好，氣質從容優雅，成為全場焦點，網民紛紛留言大讚歲月不敗美人！

日前林青霞現身公益活動。（微博@林青霞）

笑容親切。（微博@林青霞）

氣質優雅。（微博@林青霞）

熱心公益。（微博@林青霞）

林青霞在台上充滿喜感，亦表現雀躍。（資料圖片）

林青霞驚喜現身「第43屆香港電影金像獎」。（微博@林青霞）

出席晚宴。（小紅書圖片）

林青霞曾分享照顧腦退化症奶奶經歷

其實林青霞一向身體力行做善事，據知她除了贊助「腦智同護」服務計劃之外，更擔任計劃大使，向大眾推廣宣傳，希望加強大眾對腦退化症認知。林青霞曾透露奶奶生前患有腦退化症，初期大家都以為只是奶奶記憶力變差，經常問同一個問題，又或是起疑心認為東西不見就是有小偷，因此情緒容易失控，後來檢查後發現是腦退化症，而林青霞老公邢李㷧亦十分孝順，聘請看護扮作奶奶的「朋友」貼身照顧，讓奶奶感受到安全感。

贊助「腦智同護」服務計劃。（微博@林青霞）

積極宣傳。（微博@林青霞）

不老容貌再次驚艷網民！（IG@hlingling）

林青霞同容祖兒、阿Sa同Kenny。（微博@容祖兒）

林青霞獲頒「卓别靈電影人士藝術成就獎」。（微博@林青霞）