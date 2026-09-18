郭珮文前男友被指借人氣宣傳　網民批人設崩壞　江美儀：答唔到你

TVB話題真人騷《女神配對計劃2》早前進行海選，大熱女神郭珮文（Juliana）的35歲富貴前男友俞鋆瑞（Ice）突然透過視像面試，公開爭取與女方復合。震撼場面讓擔任「星級花生團」評判的江美儀當場驚呼「What the...」。身經百戰的江美儀隨即展現敏銳本色，超流利英語單刀直入質問對方：「點解唔直接打畀佢？」、「你有佢聯絡方法㗎嘛！」，霸氣表現迅速引發網民熱議。

郭珮文前男友被指「借人氣宣傳」。

分手3個月拍親密MV 網民質疑「借人氣宣傳」

節目播出後，Ice的「深情人設」並未獲得網民買帳。有眼尖網民翻出Ice在兩人分手僅約3個月後發表的單曲MV，畫面中他與身材火辣的女模特兒上演大量親密打情罵俏戲碼，對方不僅性感露胸、溫柔撫摸其肩膀，二人更有近距離貼身互動，令其「深情」形象大打折扣。不少網民質疑Ice此次越洋參賽只是「照劇本演出」的Marketing手法，意在借助郭珮文的人氣捧紅自己；同時亦為郭珮文抱不平，認為女方花了近9個月才走出失戀陰霾，男方卻在此時突然打擾。

江美儀不便評價Ice為人。（盧振輝攝）

今日（18/9）江美儀出席無綫節目《試真D唷》宣傳活動。對於網民指Ice分手3個月即與性感女模拍攝親密MV、質疑其深情人設，江美儀接受《香港01》訪問時表示：「做嘢啫，係咪呀？我哋都經常同啲男演員好親密，但都唔係真嘅啲嘢。」

至於有網民質疑Ice借郭珮文人氣宣傳，江美儀則抱持開放態度：「我真係答唔到你呢個問題，講真。我只係覺得幾好呀，都幾浪漫呀件事，佢肯返嚟想同佢重拾舊歡。」 提到有網民指責「重拾舊歡就唔好上呢個節目」，江美儀笑言：「係咩？咁腌尖咩而家啲網民？總之佢哋好就得囉！同埋起碼有noise呀，大家會留意咗呢對先啦！」

最後被問到對Ice個人印象如何，江美儀坦言：「我真係唔可以講，因為我嗰陣時淨係喺電視機嗰度睇咗幾分鐘，所以我答唔到你，因為我真係冇見過佢，又冇同佢相處過，完全冇，所以我唔可以咁樣講，對佢唔公平。」

郭珮文前男友Ice被指「借人氣宣傳」網民批人設崩壞。

郭珮文前男友Ice被指「借人氣宣傳」網民批人設崩壞。

分手3個月拍親密MV 網民質疑Ice「借人氣宣傳」。

江美儀今日出席節目宣傳活動。（盧振輝攝）

江美儀今日出席節目宣傳活動。（盧振輝攝）