奚夢瑤何猷君溫馨一家人帶爬山　仔女暴風式成長完美繼承媽媽基因

撰文：種嚶嚶
出版：更新：

超模奚夢瑤與賭王四房兒子何猷君於2019年結婚，婚後二人育有一兒一女，感情一直相當甜蜜。近日，奚夢瑤貼出與何猷君帶著兒女戶外爬山的溫馨合照。照片中，一對寶貝兒女的「逆天長腿」極度搶鏡，完美繼承了媽媽的超模基因，隨即引發網民熱議。

何猷君和奚夢瑤在2019年結婚。（微博圖片）

何猷君奚夢瑤一家四口溫馨出遊

照片中，何猷君身穿藍色T恤搭配黑色短褲，一身休閒打扮輕鬆隨意，邊走邊與孩子們熱聊，展現出十足的慈父模樣。而奚夢瑤則默默跟在老公和子女的身後掌鏡，記錄下這溫馨有愛的一幕，並配上「familytime」標籤與愛心圖案，畫面充滿日常幸福感。

奚夢瑤貼出與何猷君帶著兒女戶外爬山的溫馨合照。（IG@mingxi11）

子女身長比例吸睛

照片中最引人注目的，莫過於6歲兒子何廣燊（Ronaldo）與4歲女兒Romee的爆發式身高。年僅6歲的大仔戴著遮陽帽、背著雙肩包裝備相當齊全。站在爸爸何猷君身旁時，頭頂已直逼爸爸的肩膀位置。而4歲的細女身材纖細、雙腿修長，完美繼承了媽媽奚夢瑤的超模基因與黃金比例。

奚夢瑤何猷君一對子女完美繼承媽媽超模基因。（IG@momomarioho）
奚夢瑤何猷君一對子女完美繼承媽媽超模基因。（IG@momomarioho）

網民大讚完美繼承奚夢瑤基因

不少網民看到照片後紛紛留言感歎：「超模基因真的太強大了！」、「這比例完全是贏在起跑線」。除了關注孩子的身高，大家也相當羨慕這種鬆弛親和的「Family Time」氛圍。夫妻倆即便平時工作繁重，也經常會抽空帶孩子去迪士尼、逛商場或戶外爬山，用實際行動給予孩子陪伴。

奚夢瑤何猷君用實際行動給予孩子陪伴。（IG@momomarioho）
奚夢瑤一家人遊迪士尼慶細女生日。（小紅書）
豪門闊太奚夢瑤曬性感健身照　貼身瑜伽服大騷馬甲線逆天長腿何猷君奚夢瑤現身世界盃決賽現場甜蜜曬愛　零保鏢跟身勁曬超靚位奚夢瑤世紀婚禮後急返港追星　帶保鑣免費睇騷盡顯豪門闊太生活何猷君奚夢瑤億萬大婚閃盲全網　伴娘團全球頂級名媛圈身份起底
何猷君
奚夢瑤
香港藝人動向