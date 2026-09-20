奚夢瑤何猷君溫馨一家人帶爬山　仔女暴風式成長完美繼承媽媽基因

超模奚夢瑤與賭王四房兒子何猷君於2019年結婚，婚後二人育有一兒一女，感情一直相當甜蜜。近日，奚夢瑤貼出與何猷君帶著兒女戶外爬山的溫馨合照。照片中，一對寶貝兒女的「逆天長腿」極度搶鏡，完美繼承了媽媽的超模基因，隨即引發網民熱議。

何猷君和奚夢瑤在2019年結婚。（微博圖片）

何猷君奚夢瑤一家四口溫馨出遊

照片中，何猷君身穿藍色T恤搭配黑色短褲，一身休閒打扮輕鬆隨意，邊走邊與孩子們熱聊，展現出十足的慈父模樣。而奚夢瑤則默默跟在老公和子女的身後掌鏡，記錄下這溫馨有愛的一幕，並配上「familytime」標籤與愛心圖案，畫面充滿日常幸福感。

奚夢瑤貼出與何猷君帶著兒女戶外爬山的溫馨合照。（IG@mingxi11）

子女身長比例吸睛

照片中最引人注目的，莫過於6歲兒子何廣燊（Ronaldo）與4歲女兒Romee的爆發式身高。年僅6歲的大仔戴著遮陽帽、背著雙肩包裝備相當齊全。站在爸爸何猷君身旁時，頭頂已直逼爸爸的肩膀位置。而4歲的細女身材纖細、雙腿修長，完美繼承了媽媽奚夢瑤的超模基因與黃金比例。

奚夢瑤何猷君一對子女完美繼承媽媽超模基因。（IG@momomarioho）

奚夢瑤何猷君一對子女完美繼承媽媽超模基因。（IG@momomarioho）

網民大讚完美繼承奚夢瑤基因

不少網民看到照片後紛紛留言感歎：「超模基因真的太強大了！」、「這比例完全是贏在起跑線」。除了關注孩子的身高，大家也相當羨慕這種鬆弛親和的「Family Time」氛圍。夫妻倆即便平時工作繁重，也經常會抽空帶孩子去迪士尼、逛商場或戶外爬山，用實際行動給予孩子陪伴。

奚夢瑤何猷君用實際行動給予孩子陪伴。（IG@momomarioho）