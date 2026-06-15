奚夢瑤世紀婚禮後急返港追星　帶保鑣免費睇騷盡顯豪門闊太生活

現年37歲的內地超模奚夢瑤，2019年與已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君結婚，婚後育有一子一女，生活幸福美滿。6月初，二人於法國補辦了一場備受矚目的「世紀婚禮」。正當外界以為這位豪門新抱仍沉醉於新婚喜悅之際，奚夢瑤已急不及待飛返香港，原因只有一個——追星。

零架子排隊安檢

6月13日晚是韓國天團EXO巡迴演唱會香港站的首場演出，奚夢瑤在保鑣陪同下低調現身。她以白色針織衫配黑色百褶短裙，手挽HERMES包包，一身「千金學院風」洋溢青春氣息。令人意外的是，她並未選擇VIP通道，而是手持實體門票，與普通粉絲一同排隊通過安檢入場，全程口罩遮面，舉止毫無架子。

奚夢瑤低調睇騷。（小紅書圖片@5325522319）

奚夢瑤與工作人員短暫交流。（小紅書圖片@5325522319）

坐粉絲旁邊親切互動

有坐在奚夢瑤旁邊的粉絲事後分享難忘經歷，透露奚夢瑤真人「神仙比例」且溫柔有禮，整場騷都跟著唱跳應援，甚至連新歌《Crazy》也懂得跟著喊。當被問到門票來源時，她更直言門票是自己找人購買，笑稱「搶票太難了」；她亦透露自己知道當晚有校服主題Dress Code，故特意挑選了百褶裙，連手上的應援棒都貼滿鑽石，看得出來超用心。

奚夢瑤應援棒與粉絲應援棒合照。（小紅書圖片@7431051480）

力證長情粉絲非三分鐘熱度

事實上，奚夢瑤的EXO老粉身份早有迹可尋，早在2017年她就曾高調發表「入坑宣言」。隨着她嫁入豪門、升格人母，外界一度以為她早已「脫坑」，但今次從法國返港即直奔演唱會現場，證明她對EXO的熱情9年來從未減退，獲網民一致大讚「好長情」！

奚夢瑤「入坑宣言」。（Weibo@Ming奚梦瑶 截圖）