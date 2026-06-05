何猷君奚夢瑤億萬大婚閃盲全網　伴娘團全球頂級名媛圈身份起底

撰文：亞瑟
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已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地超模奚夢瑤於日前舉辦婚禮，而她的伴娘團更是集結了東南亞巨頭、香港老牌名門、賭王千金以及世界冠軍，每一個背景都相當猛料。這張伴娘團合照一流出，簡直閃盲全網，堪稱名媛界的天花，網民都笑言這不是普通的伴娘團，根本是「福布斯女神富豪榜」的現場實體化！

奚夢瑤神級伴娘團。（微博圖片）

左翼陣線

謝其潤（左1），背景堪稱傳奇，身為泰國正大集團的謝氏家族第四代千金，不僅身家雄厚，更是內地上市公司最年輕的女主席之一。

余晚晚（左5） 中國著名投資人、木蘭會俱樂部成員、夢天集團創始人余靜淵之女。

正大製藥兄妹謝承潤與謝其潤，谷愛凌、王嘉爾。（IG@erictse0816）

右翼陣線

何超盈（右2）與 何超欣（右1）新郎何猷君的親姊姊與親妹妹。兩位賭王千金親自出任伴娘，身分高貴不言而喻，直接為這場婚禮注入最純正的豪門血統。

林恬兒（右1）和林心兒（右3），香港寰亞電影大亨林建岳的寶貝女兒。作為香港頂級豪門名媛的活躍代表，二人一向是時尚界與名流派對的寵兒，自帶名門貴氣。

何超盈（右1）、余晚晚（中）與林心兒（左1）。（微博圖片）

谷愛凌全場最令人驚喜的「跨界天花板」！不僅是奧運滑雪冠軍，更手握各大國際時尚大牌代言，她與何猷君的妹妹何超欣私交甚篤。

谷愛凌（左一）亦有出席。（IG圖片）

網民：貧窮限制了我的想像力

這張合照從左到右，無論是顏值、學歷、身家還是社會地位，都處於金字塔的最頂端。普通人結婚是找好姐妹，豪門結婚直接驚動了全球頂級名媛圈。難怪網民看後都紛紛感嘆：「這張照片的含金量，恐怕要用百億來計算！」、「奚夢瑤這波豪門入骨，真的是站得穩穩當當！」

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