蔣麗莎控訴陳浩民不心疼自己　爆獨力移巨枱老公無作為只關心工人

陳浩民與蔣麗莎結婚多年育有四子女，近期兩人頻頻在網上爆發火藥味。繼早前陳浩民為舊愛買樓一事互數不是後，近日蔣麗莎直播大吐苦水，自爆老公完全不心疼她，連做苦力都零關心，令她再度大爆發。



陳浩民與蔣麗莎育有三女一子。（微博@陳浩民Benny）

蔣麗莎直播大吐苦水。（影片截圖）

獨力搬極重巨枱未獲老公半句關心

蔣麗莎在直播中大吐苦水，透露家中有一張極具分量的大理石餐桌，重到連五個壯漢都搬不動。但早前為了修一盞燈，她竟然憑一己之力將巨枱移開。想不到這番「神力」壯舉，不但未能換來陳浩民的心疼與關心，反而成為了兩人開火的導火線。

獨力移大理石桌陳浩民毫無作為。（影片截圖）

辛勤付出零回報，老公反心疼工人

原來後來兩位工人姐姐企圖再搬枱時，陳浩民見狀即大為緊張，衝口而出：「哎呀小心點了，我來跟你一起挪，你們兩個人是挪不動的」。這番話瞬間激嬲蔣麗莎，直言自己搬枱時老公袖手旁觀，反而去心疼別人，更怒轟：「就我是牛馬，我XX該的啊」。她大呻自己為家庭毫無保留：「我該做我就是為家裡做嘛，對不對，但是你在我面前很心疼別人，這讓我覺得很不爽」。

卻對工人姐姐關懷備至、主動幫手。（影片截圖）

怒斥老公陳浩民不心疼自己。（影片截圖）

曾被陳浩民斥貪得無厭

其實兩夫妻早前直播時已爆發過公關災難，當時陳浩民在直播中鬧老婆「貪得無厭」。蔣麗莎隨即大反擊，爆料指老公婚前曾全資買樓送給前女友，分手後女方賣樓獲利，男方卻血本無歸。她慨嘆自己五年捱四刀剖腹生B兼慳家度日，卻落得如此對待，心裡極度不平衡。

蔣麗莎爆料陳浩民婚前全額出資為前任置業。（影片截圖）

陳浩民夫婦。（葉志明 攝）