陳浩民直播鬧妻「貪得無厭」　蔣麗莎怒爆老公為前度買樓血本無歸

陳浩民於9月11日聯同妻子蔣麗莎開啟網絡直播，期間陳浩民公開評價妻子不滿生活現狀，更當場吐出「貪得無厭」四字。這番言論瞬間引發蔣麗莎強烈反彈，直接在鏡頭前傾吐多年積壓的不滿，更公開揭露丈夫曾買房子給前女友，結果血本無歸。



陳浩民與細16年的蔣麗莎育有四子女，一家6口猶如餅印一樣。（蔣麗莎微博）

揭陳浩民婚前全額送前女友置業

蔣麗莎於直播中震撼爆料，指陳浩民曾撥出全額資金為前女友購置房產，並將產權登記於該名前女友個人名下。兩人分手後，前女友將該房產轉手賣出獲利，而陳浩民當初支付的全部購房本金則未能收回一分一毫。蔣麗莎更直指這宗舊事在娛樂圈內早已不是秘密，多位藝人朋友均知悉內情，大眾隨時可找相關人士求證。

蔣麗莎爆料陳浩民婚前全額出資為前任置業。（影片截圖）

蔣麗莎直指多位藝人朋友均知情。（影片截圖）

在蔣麗莎爆料期間，陳浩民多次伸手及出言阻攔，並向妻子提出：「我們兩個人的事可以聊，別人的事不要牽扯」，企圖防止妻子在公開平台暴露前任隱私。然而陳浩民的舉動反而激怒蔣麗莎，認定丈夫是在護短維護前女友，隨即在直播中當場開腔嗆聲並提出質疑。

陳浩民打斷妻子蔣麗莎，並將她拉到一旁進行安慰。（影片截圖）

四度剖腹產子落差極大

蔣麗莎隨後痛訴婚後生活，直言自己歷經四次剖腹產手術、為陳浩民誕下四名子女，平日持家精打細算，甚至遇上手頭拮据時亦難以向丈夫開口索取生活費。她將陳浩民對前任的豪爽付出與自己婚後省吃儉用的現狀作對比，坦言巨大的落差導致她心理嚴重失衡。

陳浩民出手阻攔蔣麗莎維護前任，並承諾賺取同樣的幾千萬原交給她。（影片截圖）

儘管陳浩民眼見僵局後連忙站起身、展露笑容試圖安撫妻子打破緊繃氣氛；為平息不滿，陳浩民更開口承諾，揚言去加班工作賺取幾千萬交給她。但蔣麗莎未有給予好臉色，安撫舉動顯然未見成效。

陳浩民與蔣麗莎育有三女一子，數年前已居家移居上海。（微博@陳浩民Benny）

陳浩民過往情史豐富

陳浩民自憑《天龍八部》段譽一角爆紅後，戲外的感情生活同樣精彩，曾多次因拍戲與女星傳出緋聞。他先於2000年拍攝《封神榜》時與葉璇展開秘密地下情，短暫交往一年後告吹；隨後在2002年因合作電影《情緣汽水機》與佘詩曼相戀，這是陳浩民最為人熟知且轟動的一段情，期間多次被拍到同居，甚至曾有私密電話錄音流出。兩人交往長達四年，最終因異地工作聚少離多（亦有指男方花心）而分手。

傳陳浩民與葉璇有過一年地下情。（劇照）

2002年佘詩曼與陳浩民合作電影《情緣汽水機》時撻著，同年網上傳出二人的情慾對話，二人互稱「老公仔」和「老婆仔」，兩人拍拖四年後分手。有傳兩人分手的原因是阿佘難忍男方花心，但陳浩民就表示他們是因為異地戀而決定和平分手。（劇照）

轉到內地發展期間，陳浩民陸續與陳德容、鄭家榆及何潔等女星傳出過緋聞；直到2011年，他與小16歲的模特兒蔣麗莎奉子成婚並於五年內育有四名子女，雖然同年新婚不久即爆出桃色風波，更攜同臨盆在即的妻子召開記者會抱頭痛哭道歉，但這段婚姻仍維持至今。