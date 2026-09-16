陳浩民妻子蔣麗莎直播宣佈要立遺囑　5年4次剖腹產長期失眠憂猝死

藝人陳浩民妻子蔣麗莎近日於直播期間指出自己因高壓工作導致體力大量消耗，長期的失眠更令她擔憂突然猝死。因此蔣麗莎表示完成手頭工作後，將前往公證處辦理遺囑手續，並表明對預先安排身後事保持坦然態度。



陳浩民與細16年的蔣麗莎育有四子女，一家6口猶如餅印一樣。（微博@陳浩民Benny）

蔣麗莎身心俱疲擬立遺囑

蔣麗莎於五年內經歷四次剖腹產手術，更自述過程中未有坐過一日傳統月子，對身體造成損耗。目前蔣麗莎一人承擔起照顧公婆小姑等全家十六口人的生活重擔，同時兼顧直播帶貨工作，每日行程由清晨忙碌至凌晨。在工作壓力與照顧四名子女的重擔下，蔣麗莎出現長期通宵失眠的現象，身體透支，並表示自己時常擔心發生猝死，成為其做出立遺囑決定最直接的導火線。

蔣麗莎擔心自己發生猝死，因此決定立好遺囑。（影片截圖）

面對健康風險，蔣麗莎於直播中宣佈：「忙完這一段時間，我要去立遺囑」，表明會親自找公證處辦理手續。她表示對此話題持坦然態度，直言不忌諱相關安排。蔣麗莎指出，遺囑於香港稱為「平安書」，提早規劃屬於一種風險管理，並非消極看待生命。她希望預先就財產分配與身後事做清晰安排，出自對四名子女的責任與保護，確保四名子女未來的日常生活獲得保障。

蔣麗莎與陳浩民近年在內地平台直播帶貨，有傳每月銷售額破千萬。（小紅書）

網民表示十分疑惑。（微博截圖）

重提陳浩民全額置業贈前女友

此次立遺囑聲明前夕，蔣麗莎曾於直播節目中披露家族財務舊事。因於直播過程遭受陳浩民言語批評，蔣麗莎當場揭露陳浩民曾撥出全額資金為前女友購買住宅物業，並將產權直接登記於該女方名下。

蔣麗莎爆料陳浩民婚前全額出資為前任置業，直指多位藝人朋友均知情。（影片截圖）

蔣麗莎指出，該名前女友於兩人分手後將物業轉手賣出獲利，而陳浩民當初支付的購房本金完全未能收回。蔣麗莎表明演藝圈內多位藝人朋友知悉此項往事，大眾可向相關人士求證。陳浩民於直播現場站立並展露笑容試圖緩和氣氛，更開口承諾將加班工作賺錢交予蔣麗莎管理，企圖平息妻子情緒。惟蔣麗莎未有給予正面回應，安撫舉動未見成效。