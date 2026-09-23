「奀妹」傅天穎近況曝光身形大走樣　曾與男伴「野外激戰」惹官非

千禧年憑生力啤酒廣告性感爆紅的台灣過江龍「奀妹」傅天穎，當年因弗爆身材與性感形象紅極一時！可惜後來經歷離婚、驚爆公園「打野戰」官非及投資被騙百萬等重創，形象徹底崩壞。神隱多年的她近日罕有曝光近況，原來她已用回本名李傅中琴轉職地產界，惟51歲的她身形極速暴脹，昔日索爆女神如今圓潤大走樣，判若兩人！

傅天穎在電影《靚女差館》中飾演女警。（《靚女差館》截圖）

傅天穎當年因弗爆身材與性感形象紅極一時。（FB@李傅中琴）

昔日生力啤酒女神一炮而紅

現年51歲的傅天穎，本名李傅中琴，2001年憑啤酒廣告飾演DJ Tommy的兒時玩伴「奀妹」一炮而紅，廣告中被男方跳上身上的震撼畫面深入民心，隨後歌影雙線發展，於電影《靚女差館》飾演女警，與口花花的男警陳奕迅有感情糾葛與曖昧對手戲。可惜2005年傳因合約與感情問題離港回台，雖然接拍《敗犬女王》等劇，但感情生活極度混亂。

傅天穎（左二）與徐子淇及李珊珊等人有份參演2001年電影《靚女差館》。（《靚女差館》截圖）

千禧年憑生力啤酒廣告性感爆紅。（網上圖片）

閃嫁陳子強5年告終

拍攝《兩個月亮》時，她與男演員陳子強相戀，交往一個月後即懷孕，2008年結婚，惟婚姻四度鬧離婚，更有兩次見血。2009年，傅天穎在新北市樹林區娘家割脈送院，引發媒體關注，最終兩人在2013年正式離婚，結束5年婚姻。

與陳子強婚姻四度鬧離婚。（網上圖片）

曾因「公園野戰」捲入官司

離婚後同年7月，傅天穎再被爆與緋聞男友全權在公園發生親密行為，驚動警方。她遭起訴公然猥褻和妨害公務罪，事件鬧上法庭。經審理後，法院認定她無公然猥褻意圖，判無罪；全權則因辱罵及攻擊警員構成妨害公務罪，被判處拘役80天，得易科罰金8萬元新台幣。

傅天穎（左）參加關之琳生36歲生日。（FB@李傅中琴）

走出低谷用本名轉行做地產

形象插水後，傅天穎又誤信友人投資遭騙走過百萬，為養家生計不惜淡出娛樂圈，一度到按摩店打工咬牙過活。直到數年前，她在朋友介紹下重整旗鼓，用回本名「李傅中琴」轉行做地產經紀踩入地產界。近月她罕有分享參加公司盛典的近照，高舉紙牌與同事合照，事業似有起色；即使身穿黑色衣履，臉部輪廓與身形依然較昔日圓潤，散發成熟氣息；雖然洗盡鉛華，但對比如今自食其力的生活，亦顯得踏實自然。

身形與面形圓潤暴脹。（FB@李傅中琴）