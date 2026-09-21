電視劇惡女李沛綾傳遭前夫家暴　家人目睹全過程　痛哭赴警局提告

曾有「八點檔惡女」稱號的49歲女星李沛綾，9月21日驚傳遭前夫家暴，她稍早已前往醫院，隨後到警局報案，下午2點在台灣台中召開記者會說明。



李沛綾稍早接受《中時新聞網》記者電話訪問時情緒低落，提到自己剛離開醫院，目前正在警察局製作筆錄。當記者詢問狀況是否還好，她一度哭著回應「很不好，不好」，並表示稍後將由律師陪同出面，公開說明相關經過。

台灣「八點檔惡女」李沛綾（Facebook@李沛綾）

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她透露，這次選擇站出來，是因為過去長期選擇隱忍，但她強調，忍讓並不代表可以一再被越界。李沛綾提到，今年7月曾發生過一次，如今又再次發生，加上事發時有家人在場親眼目睹，因此決定不再選擇沉默，也希望讓外界知道自己過去承受的情況。

李沛綾2023年與台灣中部富商前夫結束18年婚姻，外界當時傳出男方存在財務問題，她為了家人未來選擇結束婚姻。離婚後，她仍維持與前夫的正常往來，過去甚至曾被拍到一同出席聚會，因此一度傳出兩人復合。對此，她過去僅表示其中情況「一言難盡」，自己所做的一切都是為了家人，因此並未完全拒絕與前夫見面。

婚後曾淡出演藝圈的李沛綾，離婚後重新投入演藝工作，陸續演出民視8點檔《市井豪門》及《豆腐媽媽》。如今卻傳出遭前夫施暴，她已決定透過報案及記者會對外說明，相關事件後續仍待警方進一步調查。

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