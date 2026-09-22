吳尊女兒婚服照登熱搜 再祭出「追女兒十大法則」警告未來女婿
撰文：聯合早報
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一連兩天，「吳尊曬NeiNei穿婚服」詞條登上微博熱搜。
吳尊2014年曾帶女兒NeiNei（吳欣怡）參加內地親子節目《爸爸回來了》，當年的小女孩如今已是近16歲少女。日前，吳尊陪女兒到墨爾本澳華歷史博物館拍攝「中國傳統服飾展」宣傳海報。見她戴上十二龍九鳳冠、身穿大紅傳統婚服，吳爸頓時提前感受到女兒出嫁的心情，當場激動大喊：「不能這麼快嫁！不行！」逗笑在場眾人。
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吳尊也在發文中寫道：「NeiNei穿婚服，我不擔心啦，要擔心的是她另一半，因為我會一輩子守護她。」
網民紛紛打趣留言：
「NeiNei出嫁那天，估計你哭得最凶」
「真是吳家有女初長成」
「你也是最帥保鏢」
還有人笑稱：「這位保鏢，你擋住我看美女了。」
他還在視頻中貼出當年在《爸爸回來了》公布的「追我女兒十大法則」，大動作警告未來女婿說：「要當我女婿，別忘了這十個法則！」
這十條法則包括：
一、有工作，負責任
二、理解我可能不喜歡你
三、我會隨時隨地監督你
四、如果你敢傷害我的女兒，我會加倍奉還
五、每天24小時待命
六、你的錢就是她的錢
七、如果你敢對她說謊，我會發現
八、她是我的小公主，不是你的戰利品
九、老子做好了進監獄的準備（敢對她不好就打飛你）
十、鍛鍊身體，保持健康和強壯，一輩子保護她
看來，這位未來岳父保護欲爆棚，想追NeiNei，不只得做好心理準備，心臟也要夠強。
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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】