吳尊女兒婚服照登熱搜　再祭出「追女兒十大法則」警告未來女婿

一連兩天，「吳尊曬NeiNei穿婚服」詞條登上微博熱搜。



吳尊2014年曾帶女兒NeiNei（吳欣怡）參加內地親子節目《爸爸回來了》，當年的小女孩如今已是近16歲少女。日前，吳尊陪女兒到墨爾本澳華歷史博物館拍攝「中國傳統服飾展」宣傳海報。見她戴上十二龍九鳳冠、身穿大紅傳統婚服，吳爸頓時提前感受到女兒出嫁的心情，當場激動大喊：「不能這麼快嫁！不行！」逗笑在場眾人。

吳尊女兒NeiNei（吳欣怡）穿婚服相片。（微博＠吳尊）

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吳尊也在發文中寫道：「NeiNei穿婚服，我不擔心啦，要擔心的是她另一半，因為我會一輩子守護她。」

網民紛紛打趣留言：

「NeiNei出嫁那天，估計你哭得最凶」

「真是吳家有女初長成」

「你也是最帥保鏢」



還有人笑稱：「這位保鏢，你擋住我看美女了。」

他還在視頻中貼出當年在《爸爸回來了》公布的「追我女兒十大法則」，大動作警告未來女婿說：「要當我女婿，別忘了這十個法則！」

這十條法則包括：

一、有工作，負責任

二、理解我可能不喜歡你

三、我會隨時隨地監督你

四、如果你敢傷害我的女兒，我會加倍奉還

五、每天24小時待命

六、你的錢就是她的錢

七、如果你敢對她說謊，我會發現

八、她是我的小公主，不是你的戰利品

九、老子做好了進監獄的準備（敢對她不好就打飛你）

十、鍛鍊身體，保持健康和強壯，一輩子保護她



看來，這位未來岳父保護欲爆棚，想追NeiNei，不只得做好心理準備，心臟也要夠強。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】