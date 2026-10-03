無可替代線上看劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+簡介

《無可替代》陸劇，有張巍作為編劇，陳銘章、陳世嶧為執導，由趙今麥、魏大勳領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《無可替代》電視劇情大綱

為買回母親遺下的老宅，帶着原生家庭創傷與社恐的平凡畢業生徐遲（趙今麥 飾），憑着「絕不被替代」的信念勇闖高壓的諮詢行業，崛起為雷厲風行的新星。職場上，她遇到了捲土重來、暗中籌劃復仇的精英合夥人葉信之（魏大勳 飾）。這對兼具上下屬與競爭對手關係的「事業腦」，在多番商業案博弈中上演高智商智性戀，於相愛相殺中彼此救贖。面對行業內幕與事業危機，兩人攜手破浪前行，最終雙雙成為職場上「無可替代」的強者。

《無可替代》分集劇情

《無可替代》1-5集分集劇情

第1集：以徐遲參加佳寶中國暑期實習生計劃面試為開端。這個項目原本多面向研二學生，競爭激烈，徐遲卻大膽挑戰。面試中，運營總監葉信之對她並不滿意，尤其不滿她教科書式的回答，逼她「說人話」。徐遲最終坦白，自己想進頂尖諮詢公司波恩、邁思，真正動機是想要錢，而這背後是她真實的家庭經歷。放榜時還鬧出師兄看錯行、誤以為她落選的烏龍。葉信之隨後點破頭部諮詢的殘酷競爭，也提醒她邁思卡院校，雙非出身難以進入，建議她先去貝森參加「楊帆杯」，若獲獎便可直通邁思終面，並給她許多精準建議。徐遲憑不服輸的勁頭拿下獎項，順利進入邁思終面。

在名校生雲集的邁思終面中，徐遲履歷並不起眼，卻被員工林瓏選中。林瓏看中的不是她的背景，而是她性格穩、不爭不搶，不會在自己休產假時趁機上位；最出色的步天娜反而被放棄，因為林瓏認出她是千海銀行、思維集團步總的家族信託受益人。可林瓏沒料到，徐遲看似無爭，實則實力最強、準備最充分，上手就能用，極大減輕了她的項目壓力。徐遲每天第一個到公司，早早做好波羅文化提案，連薩曼莎也看見她的努力。儘管後續仍有未知挑戰，但她的職場成長線已就此鋪開。

第2集：林瓏經同事提醒後不再刻意邊緣化徐遲，還帶她參加皮總演講、結識圈內人。皮總講完林瓏離場，徐遲只得跟走，錯過葉信之演講。林瓏又故意帶她見愛捧場的嚴總，徐遲配合提問，嚴總開始灌酒；林瓏以懷孕為由不喝，讓酒精過敏的徐遲喝。徐遲當場報復，擅自替林瓏接老公電話，結果其丈夫趕來潑了嚴總一臉酒，酒局散場。徐遲催吐後遇見葉信之，訴說被上司整的委屈。葉信之點明林瓏是感到威脅、怕被替代。徐遲問他為何離開佳寶，得知諮詢行業有定期掛職慣例，而葉信之是合縱諮詢合夥人，當初在佳寶掛職時曾給她指點。徐遲雖難受，卻不打算妥協。

林瓏帶徐遲參加提案會，禁止她多話。徐遲發現波羅文化的人沒認真聽，便出聲詢問。波羅文化CEO沈晉直接提問，林瓏身體不適、難以應對，高層提出暫停喝咖啡。林瓏私下警告徐遲，但高層回來後，徐遲拿錢放到沈晉面前，提出可用錢讓青衣文化換新員工，引發好奇並要求聽她提案，林瓏十分尷尬。會後沈晉等人滿意提案。林瓏認定徐遲要取代自己，開始穿小鞋，讓她自己打車回去，還先回公司向薩曼莎匯報新提案並污衊徐遲賄賂沈晉。薩曼莎起初看破不說破，聽到污衊後揭穿：二十分鐘前徐遲已發來新提案。林瓏情緒失控，被建議休假，開車追尾沈晉；沈晉見她懷孕便認全責，送醫送回家，並勸她別把情緒帶回家。徐遲接替負責波羅文化項目，林瓏轉而專心遠鳴項目，薩曼莎承諾其產假後崗位職責不變。徐遲暫時贏下一局，在酒吧遇葉信之，被他敲打、鼓勵與批評，心情如過山車。

第3集：徐遲雖只是獨立拿到波羅文化項目，簽約後便與她無關，但她已是同批新人中最早獨立拿項目的人。步天娜目標直指合夥人，從不把徐遲當競爭對手，卻始終對她友善，原因是她離家出走時在地鐵站頭暈，曾偶遇徐遲關心，只是徐遲早已不記得。邁思戶外挑戰營作為考評之一，三組爭奪年底赴北美總部進修兩周的機會。步天娜途中崴腳，趙恆藉機釋放善意；最終藍隊獲勝，徐遲所在紅隊的蘇蘇因落後而哭，考評結果很差，被調到可視化團隊做演示文稿和資料，地位收入與前端諮詢師天差地別。趙恆借發照片加步天娜微信，步天娜翻白眼卻仍邀他共進午餐，隨後揭穿他這套追人手段不過是駿管理化招數，並提醒徐遲盯緊波羅文化項目，真正簽約才算立功。

沈晉雖認可徐遲的提案，卻絕口不提簽約，只讓她明早七點跟去廣州青衣文化總部。徐遲匆忙準備，行李箱輪子壞了，又打不到車，恰巧葉信之開車經過捎她去機場。車上葉信之傳授不少經驗，從諮詢人該用什麼行李箱，到行內沒有導師帶不行，徐遲加他微信備註「葉神」。他提醒她別想一錘子打動客戶，要降低目標，了解客戶真實需求。果然在青衣文化總部，徐遲碰了釘子，沈晉還朝她發火，項目眼看要黃。她求助林瓏無回覆，給薩曼莎打電話卻被林瓏好友同事責怪，只好求助葉信之，但想到兩家公司是競爭關係，又撤回消息；葉信之已看到，納悶卻未追問。林瓏故意不再指導，以為沒有導師傳幫帶再天才也沒用。可徐遲既有做諮詢的天賦，又付出常人難以想象的努力，最終找出沈晉自己也沒意識到的諮詢需求——優化青衣文化高層，精準命中其需求，沈晉願意聽她講新提案，波羅文化項目又有了新的可能。

第4集：徐遲憑藉出色實力成功拿下波羅文化項目，讓主管沙莎驚喜不已，當場宣布其提前結束試用期，並將在合同簽訂後破格升為資深分析師。相比之下，林瓏職場受挫且家庭危機爆發，丈夫擅自挪用五十萬存款讓她幾近崩潰。下班後，徐遲因送醉酒的葉信之回家並留宿一晚，次日搭乘其順風車上班，兩人之間的了解與默契悄然遞增。

嫉恨交加的林瓏暗中跟蹤，企圖以徐遲與葉信之的私下接觸為由，向沙莎誣告徐遲是商業間諜。然而誣告因缺乏實證而破局，沙莎亦點破葉信之單身的事實。面對林瓏的惡意載贓，徐遲不再妥協退讓，當場硬氣反擊，揭發林瓏私翻抽屜、設局灌酒及打壓新人的種種惡行，迫使沙莎不再包庇林瓏。徐遲憑藉智謀與膽識在職場中正面反擊，成功捍衛了自己的名譽與權益。

第5集：徐遲利用可消色筆與心理戰巧設連環局，逼得疑神疑鬼的林瓏情緒失控，最終在主管沙莎的建議下被迫提前休產假，其工作由趙恆接手。職場受挫的林瓏經檢查有早產風險，試圖向丈夫服軟求和卻再遭冷遇，事業與家庭雙雙陷入絕境。與此同時，徐遲向葉信之坦白設局始末，葉信之非但未加責怪，反而帶她出席行業聚會破除流言，並坦言希望將徐遲培養為自己得力的「心腹」。徐遲深知機遇與風險並存，依然果斷答應跟隨葉信之學習，職場身位得以大幅提升。

另一方面，步天娜回家赴宴卻遭重男輕女的父母冷落與否定，辛苦拿下的項目合作亦被歸咎於父親的人情，心灰意冷下拂袖而去。醉酒的步天娜叫來徐遲與趙恆傾訴，意外牽出五年前徐遲曾在地鐵站救助低血糖步天娜的舊事，三人在陪伴與理解中拉近了距離，步天娜與趙恆之間的關係亦悄然發生微妙變化。徐遲在步天娜的鼓勵下堅定了迎難而上的決心，眾人在複雜的職場與家庭困境中各自尋找著突破的方向。

《無可替代》6-9集分集劇情

第6集：徐遲受託前往林瓏家中調取文件，意外撞見林瓏與丈夫江志文因瑣事爆發劇烈衝突。爭吵中，身懷六甲的林瓏遭江志文狠心推倒致使羊水早破，徐遲當機立斷撥打急救電話將其送醫搶救，並依林瓏所託，在病床枕下藏入錄音器，完整錄下江志文坦白致其流產的痛哭懺悔。握有關鍵鐵證的林瓏不再軟弱，果斷委託律師決意離婚，徹底擺脫這段窒息且具傷害性的失敗婚姻。

另一邊，徐遲隨葉信之遠赴澳門參加高峰論壇，身著小黑裙出席舞會，憑藉敏銳的洞察力暗中聽懂粵語對話，精準協助葉信之拓展高端人脈，二人更在翩翩起舞中萌生出微妙的情感漣漪。然而，察覺徐遲心意的葉信之深感不安，為防止其陷得太深，故意安排女子在住宅演戲以清冷姿態「掐斷火苗」。落荒而逃的徐遲將自己浸入冷水逼迫理智回歸，並狠心刪除舞會合照；次日她刻意早起鍛鍊以示坦蕩，反將了以為其深陷其中的葉信之一軍。然而，當步天娜無意中在她手機相冊裡翻出那張被刪除的合照時，強裝堅強的徐遲終究忍不住紅了眼眶，隱忍的情感波瀾盡顯無遺。

第7集：徐遲在步天娜的安慰下收拾好心情，重新投入工作，並受沈晉所託前往月子中心探望林瓏。面對前夫江志文前來撒野鬧事，徐遲再次協助林瓏錄下關鍵證據，並在中介租房與財產分割上出謀劃策，助其徹底切斷惡緣。與此同時，徐遲對數字金融領域展現出極高的熱情與專注，其通宵加班的努力獲得主管沙莎的賞識，被許諾轉組加入馬科團隊負責天健財險項目，職場發展迎來新契機。

然而，徐遲意外從馬科口中得知，步天娜早已私下向皮總申請加入該項目並佔據主導，這份來自信任之人的隱瞞與競爭讓她深感被背叛，傷心至極。葉信之在老房子附近找到避世的徐遲，帶她疾馳飆車發洩心中的委屈，點破她因恐懼失敗而逃避競爭的潛意識，鼓勵她正面擊敗對手；當徐遲勇敢追問其心意時，葉信之坦言對她有好感但並非男女之情。經歷背刺與坦白後的徐遲夜不能寐，最終在複雜的心緒中堅定了勇敢迎戰的信念。

第8集：步天娜向徐遲坦白解釋加入天健財險項目的原委，二人開誠布公化解心結。趙恆一針見血地指出步天娜高高在上的相處姿態，並點明徐遲一直以來想買下老房子的奮鬥目標，促使步天娜放下大小姐的傲慢真誠道歉，二人關係更加緊密。期間，徐遲熱心協助修復老杜損壞的硬碟，葉信之首次踏足徐遲家中，並向老杜坦言對徐遲寄予厚望，打算讓其參與重磅的「文若森計劃」，二人之間的職場信任與默契持續遞增。

天健財險項目組內，徐遲與步天娜展開激烈競爭。徐遲走群眾路線提出獨具創見的「價值樹」方案，卻被組長馬科口頭否決。不料在皮總坐鎮的例會上，馬科竟包藏禍心，故意逼徐遲匯報被其修改過的大數據場景化方案，使其在皮總面前受挫；隨後馬科堂而皇之將徐遲的原創「價值樹」方案據為己有進行匯報。面對上司明目張膽的搶奪與背叛，憤怒震驚的徐遲欲當場站起揭發，幸得身旁的楊睿及時拉住，職場危機再次升級。

第9集：面對馬科將原創「價值樹」方案據為己有，徐遲在楊睿提醒下忍辱負重，並從天健財險余總監及前員工中介口中，洞察到第一線業務員因利益衝突抵觸數位化轉型的核心痛點。為破解困局，徐遲深入基層輪班實地探查，提煉出切中要害的解決方案。提案前十二小時，徐遲憑藉監控視訊向皮總舉報馬科偷竊成果，並以辭職為賭注，成功立下生死狀爭取到向客戶直接匯報的珍貴機會。

天健提案會上，步天娜匯報完畢後，徐遲果斷打斷馬科，當眾推出兼顧公司保費增長與業務員個人提成增收的「方案B」，精準打動天健高層與皮總，一舉逆風翻盤拿下項目。徐遲展現出極高的職場智謀與分寸感，事後未將馬科逼入絕境；而目睹徐遲與楊睿私下聚餐的葉信之，難掩心中的失落與在意。徐遲憑藉專業實力與過人膽識破局，在邁思內部正式確立了不可替代的職場地位。

《無可替代》播出更新時間

《無可替代》電視劇幾時播?《無可替代》於9月28日播放，一共有20集，由優酷播放。

《無可替代》播出更新時間

《無可替代》演員關係圖

《無可替代》演員關係圖

《無可替代》演員

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趙今麥 飾 徐遲

趙今麥 飾 徐遲（微博@無可替代官微）

魏大勳 飾 葉信之

魏大勳 飾 葉信之（微博@無可替代官微）

王鏘 飾 楊睿

王鏘 飾 楊睿（微博@無可替代官微）

白冰 飾 林瓏