中頭獎還是要上班劇情｜HBO更新時間+演員關係圖｜李浚赫徐現宇

《中頭獎還是要上班》韓劇，有尹永斌作為編劇和執導，由李浚赫、徐現宇、吳代煥領銜主演的一套以職場喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《中頭獎還是要上班》（TVING圖片）

《中頭獎還是要上班》電視劇情大綱

身為洪成國際營業5組組長，孔恩泰（李浚赫 飾）本想踏踏實實度過平淡的人生，未料年復一年的打工仔日常，只換來無盡的心力交瘁與茫然。豈料當他跌入人生谷底的時候，上天卻安排他幸運獨得高達13億的樂透頭獎！出乎意料的是，孔恩泰並無選擇即時遞信走人，反而將這巨額財富視為最強後盾「心靈保險」，依然如常準時返工打卡。擁有這份「隨時炒公司魷魚」的強大底氣後，無論是應對上司、同僚，抑或反抗過往各種歪風與不合理的職場文化，他待人接物的處事作風，早已在不知不覺間出現驚人轉變……

《中頭獎還是要上班》（TVING圖片）

《中頭獎還是要上班》播出更新時間

《中頭獎還是要上班》電視劇幾時播?《中頭獎還是要上班》於9月10日播放，一共有10集，由HBO Max、TVING播放，每週四更新兩集。

《中頭獎還是要上班》演員人物關係圖

《中頭獎還是要上班》演員人物關係圖。（TVING圖片）

《中頭獎還是要上班》演員

李浚赫 飾 孔恩泰

營業5組組長，意外中了13億韓元的樂透頭獎。

李浚赫 飾 孔恩泰（TVING圖片）

徐現宇 飾 梁俊浩

營業5組代理，曾經風光一時的他正在經歷一段艱難時期。

徐現宇 飾 梁俊浩（TVING圖片）

吳代煥 飾 鄭善赫

營業4組組長，相信靠實力說話卻屢屢升遷失敗。