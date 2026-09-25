張慧敏訪鄧兆尊驚爆超大烏龍　不知祥嫂離世：依家冇祥嫂嘅消息喎

撰文：亞瑟
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著名資深獵頭人「Son姐」張慧敏的網台節目《與Son對話》，近日邀請到鄧兆尊擔任嘉賓。他在節目中暢談家族財產、感情觀及人生哲學，金句頻出，展現出極高的情商與通透的人生態度。然而，訪問卻出現了一幕讓全網觀眾瞠目結舌的「超大烏龍」。主持人張慧敏居然疑似完全不知鄧兆尊的母親「祥嫂」洪金梅早已於2019年7月因肺癌病逝，甚至追問「現在都沒聽到祥嫂的消息」，引發網民熱議主持事先完全無做功課。

鄧兆尊近日接受著名資深獵頭人「Son姐」張慧敏訪問。（YouTube＠張慧敏Son姐話）
鄧兆尊大談人生哲學和生死觀。（YouTube＠張慧敏Son姐話）
「祥嫂」洪金梅。（資料圖片）

張慧敏不知祥嫂離世消息

在探討完家庭觀念與長輩催生話題後，Son姐順勢向鄧兆尊問道：「而家好似都冇乜聽到祥嫂嘅消息喎，係咪？」顯然Son姐事先完全未掌握嘉賓家庭背景，對祥嫂離世多年的重大新聞毫無認知。對此，鄧兆尊表現得非常平靜且自然，順著話語提醒對方母親已經過身：「嗯，過咗身嘛，係呀」。Son姐顯然未料到祥嫂已離世，猶豫再三隨即調整發問方向：「但之後......誒......應該點講？會唔會仲好掛住佢（母親）？」

面對是否思念已故母親的提問，鄧兆尊展現出極為豁達與理性的生死哲學：「我個人因為經歷得太多生死嘅嘢，我身邊無論我嘅屋企人呀或者我身邊嘅朋友呀，到我咁嘅年紀時候，我出入殯儀館嘅次數都好多次，已經睇得好透好快。我覺得人過去嘅話，未必唔係唔開心嘅事，有自己嘅人生行完就算。」

張慧敏不知祥嫂離世消息。（YouTube＠張慧敏Son姐話）

網民洗版狂數主持

影片播出後，不少網民也在留言區發表看法，氣氛相當熱烈。有網民打趣笑指張慧敏身為資深HR（獵頭人）：「就像HR審閱履歷一樣未必會逐項細看」，對她事前未做足功課似乎見怪不怪；亦有觀眾溫和地指出主持人風格有待改善，認為嘉賓分享經歷時，主持頻頻提及個人體驗試圖尋求sync（共鳴），加上說話較為高調誇張，稍微影響了觀賞體驗。

張慧敏表現遭網民狠批。（Threads）
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