郭柏妍上海快閃放電　貼身小背心搭「心機褲」大騷Fit爆玲瓏身段

TVB當紅小花郭柏妍（Rosita）近年事業全面起飛，早前在劇集《夫妻的博弈》中狠甩昔日「乖乖女」包袱飾演壞女人，獲封「最美小三」人氣急升！現年28歲的她事業心爆棚，日前她趁數天假期快閃飛往上海旅行放鬆，並在社交媒體狂派火辣福利照，性感指數破表吸引大批網民洗版圍觀！



早前在劇集《夫妻的博弈》中狠甩昔日「乖乖女」包袱飾演壞女人。（IG@rositakpyy）

人氣急升。（IG@rositakpyy）

前衛鏤空牛仔褲大解放

從郭柏妍分享的照片所見，當日她身穿深藍色貼身吊帶小背心，將無贅肉的Fit爆身材展露無遺，下身則配搭設計極度前衛的挖空牛仔褲，腰側鏤空露出白滑肌膚，若隱若現展現極致誘惑。相中她更擺出一招「抬手撩髮」的魅惑姿態，玲瓏浮凸的身段盡收眼底；另一張則舉起復古相機擋臉甜笑，清純與性感交織。

玲瓏浮凸的身段一覽無遺。（IG@rositakpyy）

擋臉甜笑。（IG@rositakpyy）

她爽朗留言：「原相機大發大發」，大展真性情一面，吸引大批粉絲激讚她是「快樂女神」，更瘋狂追問牛仔褲是否其親自設計的服飾！

大展真性情一面。（IG@rositakpyy）

狠甩昔日「乖乖女」包袱欲挑戰奸角

郭柏妍近年積極尋求多方面突破，除了跨界創立個人時裝品牌、躍升設計師登上香港國際時尚匯展（CENTRESTAGE）外，早前受訪時更坦言渴望演藝事業再創高峰，甚至揚言完全不介意挑戰大反派，事業野心極強！今次上海快閃之行，她拿着相機穿梭大街小巷享受難得假期，既能忙裡偷閒充電，又再次憑極品狀態與獨特時尚品味瘋狂圈粉！

告別乖乖女形象欲挑戰奸角。（IG@rositakpyy）