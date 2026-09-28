郭柏妍上海快閃放電　貼身小背心搭「心機褲」大騷Fit爆玲瓏身段

撰文：河伯
出版：更新：

TVB當紅小花郭柏妍（Rosita）近年事業全面起飛，早前在劇集《夫妻的博弈》中狠甩昔日「乖乖女」包袱飾演壞女人，獲封「最美小三」人氣急升！現年28歲的她事業心爆棚，日前她趁數天假期快閃飛往上海旅行放鬆，並在社交媒體狂派火辣福利照，性感指數破表吸引大批網民洗版圍觀！

早前在劇集《夫妻的博弈》中狠甩昔日「乖乖女」包袱飾演壞女人。（IG@rositakpyy）
人氣急升。（IG@rositakpyy）

前衛鏤空牛仔褲大解放

從郭柏妍分享的照片所見，當日她身穿深藍色貼身吊帶小背心，將無贅肉的Fit爆身材展露無遺，下身則配搭設計極度前衛的挖空牛仔褲，腰側鏤空露出白滑肌膚，若隱若現展現極致誘惑。相中她更擺出一招「抬手撩髮」的魅惑姿態，玲瓏浮凸的身段盡收眼底；另一張則舉起復古相機擋臉甜笑，清純與性感交織。

玲瓏浮凸的身段一覽無遺。（IG@rositakpyy）
擋臉甜笑。（IG@rositakpyy）

她爽朗留言：「原相機大發大發」，大展真性情一面，吸引大批粉絲激讚她是「快樂女神」，更瘋狂追問牛仔褲是否其親自設計的服飾！

大展真性情一面。（IG@rositakpyy）

狠甩昔日「乖乖女」包袱欲挑戰奸角

郭柏妍近年積極尋求多方面突破，除了跨界創立個人時裝品牌、躍升設計師登上香港國際時尚匯展（CENTRESTAGE）外，早前受訪時更坦言渴望演藝事業再創高峰，甚至揚言完全不介意挑戰大反派，事業野心極強！今次上海快閃之行，她拿着相機穿梭大街小巷享受難得假期，既能忙裡偷閒充電，又再次憑極品狀態與獨特時尚品味瘋狂圈粉！

告別乖乖女形象欲挑戰奸角。（IG@rositakpyy）
早前化身時裝設計師。（IG@rositakpyy）
MIRROR威力「癱瘓」沙田　商場遭數千鏡粉迫爆場面極震撼李克勤拼盤騷遲到兩小時揭連環不幸事件　連講9次對不起誠意補救狄龍姜大衛屢傳不和終破冰自拍照流出　曾因一原因決裂半世紀視后佘詩曼自爆食物中毒屙足一星期　只得98.4磅體重創新低
郭柏妍
香港藝人動向
HK01 Space Promotion