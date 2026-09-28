《再次奔向你》金知妍魂穿親哥拯救初戀　朴栖含深情擋刀網民喊爆

你以為韓劇男主角一定自帶不死光環？由金知妍（苞娜）、朴栖含和張世赫主演的全新奇幻韓劇《再次奔向你》將會讓你徹底改觀！編劇第一集就賜死男主角朴栖含，而且還是為了保護女主角金知妍而死的！這個大膽的開局，讓不少網民在社交平台上直呼「太瘋了」，也成功為這部奇幻浪漫喜劇打開了話題度。

《再次奔向你》。（公關提供）

首播震撼！從領獎台到血泊現場

《再次奔向你》是一部結合時間穿越與靈魂互換的奇幻浪漫喜劇，第一集的敘事節奏極為緊湊！故事講述頂級演員尹夏娜（金知妍飾）與她的初戀、同時也是貼身警衛的鄭宇宰（朴栖含飾）從高中時期便默默暗戀彼此，卻始終未能表白心意。2026年的尹夏娜在頒獎典禮上風光奪得最佳女主角獎，然而這份榮耀瞬間被血腥的襲擊事件所取代：一名歹徒闖入頒獎典禮現場，目標直指夏娜，鄭宇宰在混亂中挺身而出，以身體擋住了歹徒的刀刃，即使在負傷之後，他依然堅守在女方的休息室前，最終不幸身亡。

尹夏娜（金知妍飾）（公關提供）

尹夏娜與鄭宇宰之間的情感，在過去十多年裡始終停留在友達以上、戀人未滿的狀態，兩人互相扶持卻從未跨越那條線。直到鄭宇宰死後，尹夏娜才從他留下的最後片段中讀到那句「我眼中最閃耀的人是你」，但一切都已經來不及了。

鄭宇宰（朴栖含飾）第一集就被編劇賜死。（公關提供）

攝影機啟動穿越機制

鄭宇宰的死並非單純的「被賜死」，而是整個故事的起點。尹夏娜與哥哥尹夏路在葬禮後遇上車禍意外墮海，在生死關頭被那台老舊攝影機帶回了2010年的柔道比賽現場！當尹夏娜再度睜開眼，看到眼前站著18歲的鄭宇宰時，她再也忍不住淚水，衝上前緊緊抱住了他，此時的鄭宇宰卻完全不認識她，滿臉困惑。原來尹夏娜穿越後與哥哥交換了身體，這意味著她必須以哥哥的身份在2010年生活、改寫歷史拯救鄭宇宰，而哥哥則要代替她面對過去的困境！這個設定不僅為劇情增添了許多荒謬又爆笑的插曲，首集播出後不少觀眾也在社交平台上表示：「光是看兄妹互換身體的橋段就值回票價了」、「這種設定太有趣」、「不得不說苞娜太美了，從片頭就被她美到了」。

尹夏娜（金知妍飾）（公關提供）

主角評選 第一集最難忘

要說第一集最令觀眾深刻的劇情，一定是朴栖含為愛擋刀的深情表現，有網友表示：「感染力非常強，看到我都哭了」、「讓人非常期待後續發展」；朴栖含在製作發表會上談到拍攝死亡場景時的感受，語氣中仍帶著當時的情緒：「那場戲是宇宰死去的場景，我在拍攝時即使閉上了眼睛，眼淚還是一直流出來，那個畫面到現在都還深深留在我心裡。」

金知妍也將這場戲選為全劇最印象深刻的場面：「頒獎典禮那場戲本身就是一個反覆重複的場景，拍攝起來很不容易，但宇宰死去時的情感線，是我從來沒有經歷過的情緒，所以特別難忘。」

尹夏娜（金知妍飾）、尹夏路（張世赫飾）（公關提供）

兄妹身份互換爆笑連場

尹夏娜與哥哥尹夏路在第二集確認了時間穿越的運作規則：只要兩人同時落水，就會帶著記憶回到2010年，同時還會靈魂互換！這個規則也為劇集增添了不少爆笑情節，例如魂穿後的夏娜在男生宿舍被肌肉包圍、練習柔道時被輕易打倒，這段身體互換的災難場面，被韓媒形容為「BL氛圍的搞笑時刻」，兄妹倆的荒謬互動也成為網上討論焦點，有觀眾在討論區表示，光是看兩兄妹為了「誰碰了誰的身體」吵架，就值得追看了。

鄭宇宰（朴栖含飾）一直默默守護尹夏娜（金知妍飾）。（公關提供）

如果說身體互換是第二集的喜劇擔當，那鄭宇宰的家庭背景揭露，就是最沉重的情節。尹夏娜與尹夏路回到2010年後，發現鄭宇宰的處境遠比他們想像的艱難，鄭宇宰的父親突然出現在學校，拿著兒子是「國家代表潛力股」的報道，理直氣壯地向高中生兒子伸手要錢；更讓人震驚的是，他不僅向兒子要錢，還把自己的高利貸債務轉嫁到了兒子身上，讓僅十幾歲的鄭宇宰被放貸集團追討！這個發現讓尹夏娜和尹夏路意識到，鄭宇宰後來選擇成為警衛、最終為保護尹夏娜而死，或許就從高中時期埋下了命運的伏筆。面對鄭宇宰的困境，尹夏娜沒有退縮，她決定從源頭下手，阻止鄭宇宰因肩膀受傷而放棄柔道，因為那是他人生走向悲劇的起點⋯⋯

尹夏娜（金知妍飾）（公關提供）

朴栖含首度穿校服拍戲

《再次奔向你》是朴栖含繼2022年《語意錯誤》爆紅之後，再次在電視劇擔綱第一男主角，這也是他第一次為了劇集首度披上高中校服，他笑言：「我在定裝時看到鏡子裡的自己，感覺像是年紀大了還穿著校服去遊樂園玩。」但他也感謝金知妍和其他演員在現場的鼓勵，讓他能夠帶著自信投入拍攝。

有趣的是，朴栖含與金知妍同為2016年出道藝人，但這是兩人首次在作品中合作！朴栖含說：「知妍姐在現場就像是我的精神支柱，引導我很多，也給了我很多安慰。」金知妍則形容兩人的合作是「10分滿分中的9分」，「剩下的1分，我想留給觀眾來填滿」。