胡歌帶妻女出遊被捕獲　3歲女兒罕曝光　粉絲靠「腿毛」認出本尊

內地男星胡歌2023年宣布與小11歲的妻子黃曦寧結婚，婚後迎來女兒，家庭生活備受外界關注。近日他就被網友在上海街頭偶遇，一家三口踩單車（騎腳踏車）出遊，3歲女兒也罕見曝光，讓網友驚呼：「女兒這麼大了！」



根據網友描述，當時胡歌帶著妻女在住家附近騎腳踏車，女兒坐在前方兒童座椅，妻子則騎著另一台車跟在一旁。胡歌一路將女兒護在身前，還貼心替妻子背著包包，一家三口悠閒騎車、有說有笑，身邊沒有助理隨行，也沒有刻意遮掩身分，呈現低調又溫馨的家庭日常。

胡歌（微博＠胡歌）

胡歌一家三口罕見同框！3歲女兒身影曝光 網民竟靠「腿毛」認出他：

有趣的是，網友起初也無法確定眼前的男子是否就是胡歌，便將畫面放到評論區，等待粉絲幫忙「認人」。沒想到粉絲辨識偶像的方式相當特別，竟從照片中的「腿毛」認出胡歌，意外掀起網路討論。

照片曝光後，不少網友也注意到胡歌一路把女兒護在身前，紛紛留言形容他是「實打實的女兒奴」，也有人表示：

「喜歡這種低調的幸福」

「女兒居然都3歲了，時間過得好快」



相較於過去聚光燈下的明星形象，胡歌如今更多了陪伴妻女的生活時光，一家三口低調出遊的畫面也意外成為網友關注焦點。

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