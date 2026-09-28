75歲名導張紀中與老婆宣佈要拼第四胎　小31歲妻：孩子越生越聰明

75歲中國導演張紀中九年前梅開三度，與小他31歲的助理杜星霖結婚。兩人陸續生下兩女一子後，近日杜星霖在直播中大方表示要繼續拼第四胎，並透露他們正處於「良性循環中」，孩子越生越聰明、越生越可愛，讓愛孩子的她願意再度迎來新的家庭成員。張紀中也在一旁微笑看着鏡頭。



張紀中一生有三段婚姻，與第一任妻子王玎育有一女；22年前再婚娶了女導演樊馨蔓，兩人卻因家暴等風波撕破臉離婚；2017年張紀中宣佈三婚，和杜星霖領證結婚。而杜星霖婚前因想要有小孩，通過試管方式生下混血大兒子馬丁。與張紀中結婚後，她陸續又生了三胎，兩年前迎來女兒「龍珠」出生，當時張紀中曾發文報喜，對龍珠喊話「謝謝你選擇我們家」。

張紀中與小31歲妻子育有兩女一子，如今宣佈要再拼第四胎。（張紀中微博圖片）

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第三任妻讚老公體力比18歲小伙子好

近日，杜星霖在直播中說：「張老（張紀中）對我們、對孩子都是滿眼愛意和欣賞。」張紀中也呵呵笑着說：「家裏要是再多幾個小孩多可愛？」

杜星霖更是大方承認，生下龍珠後自己目前仍在積極備孕中：

還要生？對啊！就是我們家龍珠太可愛了，越生越聰明、越生越可愛。我們現在在良性循環裏，一旦進入了良性循環，我們就想要繼續下去。

見此，網民驚訝地表示：

「老張育兒補貼、退休金一樣也不落下」

「這麼大歲數真能生嗎」

「這老頭體力比18歲的小伙子都厲害」

「能者多生，挺好」



而杜星霖被問到為何願意嫁給大她31歲的張紀中時，她曾回應稱，兩人相處時會讓人忽略掉他的年齡，

他（張紀中）的精力、體力和活力真的比很多年輕人好，也比我好。

之前還有網民在張紀中的社交平台諷刺說：「你老婆不一定一直是你老婆」，張紀中則回懟不帶髒字：「我倒是想知道如果有人對你這麼說，你會怎麼回覆？」正面回擊酸民。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】