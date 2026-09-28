唐寧惹官司兼揭患重度抑鬱　馬貫東大爆對方上寵物美容課精神狀態

童星出身、現年44歲的女藝人唐寧（本名江麗娜），近年移居紐西蘭後鮮有在香港公開露面。然而，近日她突遭經理人公司入稟高等法院控告違約，引發外界高度關注。據入稟狀透露，唐寧於2019年與經理人公司簽下為期10年的全球獨家經理人合約。惟公司指控她自2021年起多次違反合約，包括拒絕履行公司指派的工作、私自接洽商業活動、擅自改變頭髮顏色等形象，甚至更改社交平台密碼。更令人震驚的是，入稟狀中披露唐寧的精神狀況，指她被診斷患有重度抑鬱症及B型人格特質，移居紐西蘭期間曾出現突然失蹤、自殘，甚至持生果刀刺腹及要脅經理人等極端行為，令其昔日清純形象大受打擊。

唐寧曾於今年7月秘密返港，並前往男藝人馬貫東投資的寵物美容學校上了數小時的寵物美容課程。（IG:leilakong1205）

7月返港速成寵物美容 馬貫東爆當時情緒狀況

早前有消息指，唐寧曾於今年7月秘密返港，並前往男藝人馬貫東投資的寵物美容學校上了數小時的寵物美容課程，今日（28/9）馬貫東出席無綫熱播劇集《死有對証》宣傳活動時，被問及唐寧當日上課時的精神狀況。

馬貫東接受《香港01》訪問時表示：「其實佢都幾急㗎嗰日，因為佢得一日幾個鐘可以過嚟。咁所以我咪叫導師盡量用一個最簡單嘅方法，講晒所有嘢畀佢聽先囉，即係一個初級美容師需要嘅心態呀、技術啦、流程啦、要留意啲咩啦。同埋教佢比熊犬係點樣剪呀、點樣去測量位置，喺幾個鐘入面講晒畀佢聽。」

馬貫東今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

被問到當時是否有直接接觸唐寧，以及覺得她的情緒與精神狀況如何時，馬貫東直言完全不覺得有異樣：「有直接接觸佢呀！我覺得冇咩特別呀，好正常！佢好有禮貌，大家傾嘢都好OK。佢就好似一個普通正常嘅學生咁，做嘢會問問題，吸收知識囉。」

馬貫東今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

透露雙方私下無特別聯絡

馬貫東透露，其實自己本身與唐寧並不認識，只是透過共同朋友介紹對方過來了解一下。被問到唐寧當時是否有透露自己的情緒問題或精神狀況，馬貫東表示：「冇呀，完全冇講。因為全部都係講寵物美容嘅嘢，即係一啲狗狗美容嘅知識囉。」

對於唐寧近日被爆出患有重度抑鬱症及陷入官司，馬貫東坦言自己沒有太大的反應：「我都唔係好了解呢件事。」他亦補充指，唐寧上完課後曾表示如果日後再返香港有時間，會再過來學習更多技巧。至於平時私下有否聯絡，馬貫東表示：「私下就冇講其他嘢，通常都係問返狗狗啲嘢。因為有啲狗狗嘅毛比較難剪，會同佢講邊啲位置要留意，主要係交流呢啲，私事就從來都冇講過。」