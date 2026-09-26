森美私下熱愛駕駛電單車，昨日他不忘在社交平台分享了一段既驚險又暖心的經歷。森美在上載的影片及貼文中透露，自己如常駕駛電單車出遊時，突然發現車輛有異樣，仔細檢查後驚覺電單車死氣喉的尾段竟在半路中不翼而飛！

發現電單車「甩喉」沿路折返 幸獲途人移至路邊免釀車禍

發現「甩喉」後，森美隨即沿著原路折返尋找。幸運地他很快便在路邊的一個黃色消防栓旁，發現了自己掉落的死氣喉尾段。原來是有熱心的路人或駕駛者在馬路上看到掉落的零件後，特意幫忙將它撿起並妥善擺放在路邊行人路上，避免了進一步的交通危險，也讓森美能夠順利找回失物。

森美駕駛電單車意外掉死氣喉。（IG: sammy903)

拍片還原現場 森美感謝熱心市民

森美當場拍下影片記錄這一幕，並向大家講述當時的經過，向熱心途人致以萬分感謝：「我駕駛電單車經常遇到一些奇怪事，包括死氣喉鬆脫。呢次駕駛出街，中途才發現死氣喉尾段唔見咗，唯有沿路搵，幸好沿途發現咗呢嚿嘢！而家好緊張，相信馬路上嘅朋友發現咗，然後執返到路邊，雖然條喉都係俾車壓扁咗，但係都好多謝幫我抌返路邊嘅朋友！」

幸得專業師傅相助 成功修復再出發

除了感謝將死氣喉撿至路邊的熱心市民外，森美亦特別在社交平台貼文感謝了協助他維修車輛的專業師傅：揸揸吓電單車先發現冇咗條喉嘅尾段！！結果沿路行返多一次又俾我執得返，仲有啲老師傅幫手，彩虹嘅慶哥同光哥，多謝佢哋又專業又好人呢啲真係香港要守住嘅寶，如果整返好似開開心心出發，雖然條喉都係比車扁咗，但係都好多謝幫我抌返路」

森美熱愛騎電單車。（IG: sammy903)

森美駕駛電單車突發「甩死氣喉」，沿路尋找 獲熱心途人神救放路邊。（IG: sammy903)