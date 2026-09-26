東張西望｜19歲少女網上交友誤信甜言蜜語　交銀行密碼損失30多萬

無綫（TVB）王牌節目《東張西望》今晚（26/9）播出一集，揭發一宗網上交友詐騙事件。一名年僅19歲的中六少女阿欣（化名），因誤信網上認識的「新朋友」，不幸洩露個人資料及銀行賬戶，結果遭對方盜用身份借貸及開立多張信用卡，涉款高達30多萬元；隨後更遭「大耳窿」恐嚇追討50萬元債務，令一家人生活大受困擾。

天真少女誤信網友 雙手奉上銀行戶口密碼

阿欣今年19歲，仍在就讀中六，她於去年8月在社交平台認識了一名新朋友，以為對方真誠交友，豈料步入陷阱。阿欣回憶當天被騙經過時表示：「佢就話想同我做朋友啦，見到我平時喺社交平台擺嗰啲相，間中就會上嚟讚我，講嗰啲說話讚我好靚，又話既然大家做朋友，就要交換資料。之後佢叫我加微信，叫我影張身份證相，同埋銀行資料畀佢，畀個銀行密碼同銀行戶口嘅卡號碼佢。」被問到當時為何完全沒有起疑，阿欣坦言：「冇呀，因為我當時覺得佢係好人，我覺得佢係唔會呃我。」

阿欣誤信甜言蜜語，交出銀行密碼損失30多萬。（截圖）

被盜用身份借貸及開卡 欠債高達30多萬

至今年約6月，該名網友開始向阿欣索取金錢，阿欣表示：「佢就話佢屋企人有病，問我可唔可以借住啲錢，但嗰陣我就話冇。之後佢就不斷咁私訊我，喺電話傳訊息或者打電話，但我都冇聽。過咗一段時間，佢用另一個號碼嚟搵我，我先至打開銀行App，就發現啲錢喺入面轉走咗，同埋多咗幾張信用卡。大概被轉走咗10萬啦，同埋信用卡佢都用了20幾萬，大概損失加埋全部有30幾萬。」

根據阿欣的信貸報告顯示，有人以其名義申請借貸，申報地址多達20個，電話號碼亦有4個，更有5張被盜用資料而開立的信用卡，阿欣母親直言看到報告後「嚇到心都實晒」。

「大耳窿」登門恐嚇追債 警列「以欺騙手段取得財產」

阿欣被盜取的現金原本是家人的積蓄，當她發現個人資料被盜用，連累家人積蓄付諸東流後，唯有向母親求助。阿欣母親透露，女兒隨後更遭到財務公司暴力追討高達50萬元的債務，阿欣母親極度不安地表示：「我同囡囡喺屋企，佢就同平時唔同，好激動咁喊：『媽咪，我哋啲錢冇晒！』我好驚好擔心。冇幾耐就有個電話打過嚟，追債嗰個人叫囡囡還錢，話佢欠債50萬。佢唔畀機會你講，話：『你唔還，我就將你啲相、身分證擺上去，要全世界都知道你欠錢！』佢仲話：『你唔還，我會煩死你、整死你！』」

狂徒更將阿欣的身分證張貼於社交平台公開，甚至威脅要「搵人做嘢」及對其全家人不利。（截圖）

對方更將阿欣的身分證張貼於社交平台公開，甚至威脅要「搵人做嘢」及對其全家人不利。阿欣母親見事態嚴重，隨即向銀行及警方求助。《東張西望》向警方查詢，獲回覆指案件經初步調查後，已列作「以欺騙手段取得財產」，暫時未有人被捕。

母女吸取沉重教訓 籲公眾提高警惕

警方建議阿欣一家向信貸評級機構查詢，並將不明來電封鎖。阿欣母親表示經歷今次事件是一次極大的教訓：「今次事件真係好大教訓，佢依家都明白到原來真係好緊要。希望唔會再有後續，都警惕到自己以後唔會再係咁，唔好將一張身分證交去畀人做其他嘢。」對於正在面對公開試壓力又蒙受打擊的女兒，阿欣母親亦深情安慰：「我都同佢講，你努力啦，依家都讀緊書，我都叫佢要畀心機，唔好俾呢件事影響到你，要加油，向前看。」