龔慈恩獲曾志偉一對一教打高爾夫球　朱鑑然現身球場驚喜送花

撰文：種嚶嚶
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現年63歲的「凍齡女神」龔慈恩近年頻頻活躍於幕前演出，繼在無綫熱播劇《新聞女王》中飾演霸氣威嚴的「方太」一角大受好評後，近日她正投入新電影《黑白潛行3》的緊張拍攝中，日前她在同片演員曾志偉的指點下，獻出了人生的高爾夫球「初體驗」。

龔慈恩獻出人生高爾夫球「初體驗」。（IG@kung_mimi）

龔慈恩獲曾志偉一對一指導

從龔慈恩在社交平台分享的照片可見，當天她一身運動風打扮十分吸睛，穿上藍白橫條紋上衣配搭黑色長褲，頭戴白色遮陽帽，造型優雅得體。她的肌膚緊緻白滑，狀態絕佳，完全看不出已年過六旬。龔慈恩在球場上展現出極高的專註度，認真聆聽「好導師」曾志偉的悉心講解。隨後她親自揮桿試打，動作順暢且姿勢有板有眼，架勢十足。

龔慈恩挑戰高爾夫直呼「手震」。（IG@kung_mimi）
龔慈恩挑戰高爾夫直呼「手震」。（IG@kung_mimi）

朱鑑然現身球場驚喜送花

事後，龔慈恩興奮地發文分享首次打球的心情：「第一次揮桿打高爾夫球，手都震埋，好在有個好導師，真的很有趣的運動」。相片曝光後，不少網民大讚她保養得宜、打球姿勢瀟灑，亦有留言驚喜表示：「估唔到佢哋（與曾志偉）咁熟」。除了有曾志偉親自擔任「星級教練」外，片中後輩演員朱鑑然當天更驚喜現身球場，並特別送上一大束鮮花為龔慈恩加油打氣，場面十分溫馨融洽。

朱鑑然現身球場驚喜送花 。（IG@kung_mimi）
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