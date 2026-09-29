張致恒背負百萬債務曾萌輕生念頭　借貸遭奚落要求唱代表作減息

現年41歲的張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）結婚7年並育有4子，由於婚後陷入嚴重財政危機、債務纏身，加上雯雯頻繁在網上發文抱怨及透露離婚意向，兩人一度被網民戲稱為「離婚界KOL」。近日，這對夫妻罕見地一同接受傳媒專訪，剖白了近年來生活中的辛酸苦楚。

張致恒2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。(ig@stevencheung)

張致恒坦言曾萌輕生念頭 絕不輕言離婚

對於妻子頻頻在網上發洩負面情緒，張致恒坦言雖然感到疲憊，但能體諒對方承受的巨大壓力。他明確表示絕不會輕言離婚，但也坦承曾因巨大的生活壓力萌生過輕生的念頭，唯有想到四個孩子才選擇堅強面對。雯雯則坦言，當年是因為懷孕才決定結婚，如今生活捉襟見肘，自己上網發文只是為了宣洩壓力。她表示雖然動過離婚的念頭，但考慮到自己根本沒有能力獨自撫養四個孩子，目前只能走一步算一步。

張致恒曾坦言有過輕生念頭。（IG@stevencheung）

個人債務累計逾百萬元 一家六口月花3萬幾度斷糧

張致恒透露，目前個人累積的債務總額已超過百萬港元。目前一家每月的必要支出高達3萬港元，早已入不敷出。最艱難的時候，家裡甚至窮到四個兒子面臨斷糧的困境。雯雯透露，有時丈夫「身上連車資都沒有」，孩子們即使穿好校服也無法出門上學，讓她感到極度崩潰。除了財務危機，租房問題也讓一家人備受折磨。由於欠債消息曝光，張致恒被地產代理列入黑名單，甚至曾遇到屋主在得知其身分後要求連夜搬離。目前為了能順利租房，他往往需要一次性預付半年的租金。

張致恒個人債務累計逾百萬元。（IG@stevencheung）

借貸遭奚落被逼唱〈死性不改〉 絕望躲路邊痛哭

在向身邊親友借無可借的情況下，張致恒曾硬著頭皮前往旺角一間財務公司貸款，卻遭遇對方嘲諷與奚落。他回憶道，當時工作人員一開門便嘲弄他「大明星也來借錢」，甚至提出要他現場演唱其代表作〈死性不改〉才願意折抵幾千港元的利息。張致恒表示當時備受侮辱，最終雖未開口唱歌但仍借了錢；事後他也曾嘗試去其他財務公司借貸卻遭拒絕，一度絕望到躲在路邊痛哭。

張致恒借貸遭奚落要求唱〈死性不改〉。（IG@stevencheung）

5年未添新衣全奉獻4子 長子自製紙皮畫畫代買玩具令人心酸

為了節省開支，張致恒已有整整五年沒有添置新衣服，家中所有資源都優先供給四個孩子。一家人鮮少出門消費，更從未去過主題樂園，平時孩子們多用紙皮製作玩具或觀看網上影片娛樂，偶爾外出用餐也必定打包剩菜。張致恒分享道，他曾向大兒子坦承自己過去做錯了事導致家中貧困，大兒子聽後十分懂事，甚至在想要某款流行玩具時，自願選擇用畫畫來代替買玩具，讓身為父親的他深感愧疚與欣慰。

張致恒已有整整五年沒有添置新衣服。（IG@stevencheung）

妻子欲申請綜援遭丈夫反對 誓積極減肥重返樂壇

對於未來的規劃，夫妻二人產生了嚴重的分歧。雯雯指出，家中四個孩子各有特殊情況，大兒子情緒敏感焦慮，二兒子患有自閉症與過動症，四兒子也需接受評估，日常照顧壓力極大。考量到演藝圈收入極不穩定，她希望能申請政府的綜合社會保障援助，以獲得穩定的生活來源，並減輕照顧家庭的負擔。然而，張致恒對此持反對態度。他認為申請綜援會讓人失去工作動力，表示希望依靠自己熟悉的本行重新出發。目前他正積極減肥健身，準備重返樂壇努力賺錢養家。