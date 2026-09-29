方力申11月挑戰35公里港澳渡海泳　獲太太葉萱一句話暖心力撐

方力申日前接受譚玉瑛、何基佑及林柏希主持的《放飯ICU》訪問，憶述2019年為慈善重新投入游泳，經過一年半訓練完成環島游，並於去年在世錦賽先進組別勇奪三面金牌。相隔七年，他將於11月19日由大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，挑戰約35公里的「方力申港澳慈善游2026」，為凝動香港體育基金及澳門慈善機構籌款。他坦言長途渡海泳須視乎天氣及運氣，希望不用九小時完成，更笑言：「我可以說自己是游水去澳門做騷。」

（左起）林柏希、啤梨葉文輝、新城廣播有限公司首席營運總監及總編輯郭艷明、嘉賓方力申、譚玉瑛、前港隊輪椅羽毛球運動員陳浩源及何基佑。（公關提供）

方力申與《放飯ICU》三位主持林柏希、譚玉瑛及何基佑。（公關提供）

每日練水4公里

方力申表示，今次挑戰比上次更艱難，始終年長七歲後身體恢復時間較長，亦不能像昔日般練水。他目前以每天4公里訓練，每隔一至兩星期安排一次較長距離練習，本周更有兩天游逾10公里，並配合按摩舒緩肌肉。他自爆游水途中靠食能量啫喱及粥補給，甚至可以在水上睡覺，能否順利抵達，仍要看海流、天氣及現場情況。

方力申及何基佑。（公關提供）

創立泳校電費月蝕逾五萬未回本

38歲的方力申創業開設游泳學校，直言目前尚未有盈利，原因是泳池電費每月逾五萬元，冬季更可能超過十萬元，加上救生員及教練成本高；一名教練通常只教授三至四名初學兒童，難以大班教學。他嘆謂昔日暑假是學校的旺季，如今家長多帶子女外遊，暑假「神話」不再。

方力申及林柏希。（公關提供）

囡囡Isla爬行賽奪冠

不過，他強調自己不會半途而廢，因為看見學生由怕水到學會游泳，滿足感非常大。他笑稱，囡囡方愛嘉（Isla）剛奪得爬行比賽冠軍，自己卻不打算親自教她游泳，會交由教練負責；但他確實希望囡囡長大後成為游泳高手，並打算主導讓她接觸游泳及劍擊作為主要運動鍛煉。

方力申及譚玉瑛。（公關提供）

婚後升格做父三代同堂極溫馨

方力申到澳門後，將於11月21日參與「凝動全城，破浪傳承！《浪接．浪》港澳群星慈善音樂會」，他笑言一星期內兩度為善事出力，先游泳到澳門，再在澳門演出。談到婚後生活，他表示人生由只需照顧自己，變成同時肩負兒子、丈夫及父親的角色，擔心和責任都增加，但一家人三代同堂同住，能陪伴老幼一起成長，亦是一種幸福。

婚後升格做父三代同堂極溫馨。（公關提供）

獲太太葉萱一句話暖心力撐

他特別感謝太太葉萱支持自己挑戰港澳渡海泳，他指太太一直沒太大反應，但前一晚簡單問了一句「緊張嗎？」，已令他十分感動：「有呢句夠㗎喇！」