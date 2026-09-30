東張西望｜澳門賭場結識「假警嫂」 深圳女慘遭騙115萬

無綫王牌節目《東張西望》今晚播出最新一集，揭發一宗涉及「警嫂」身份的巨額借貸疑雲！住在深圳的章小姐在2023年於澳門賭場結識了一位表現豪爽的劉小姐。當時劉小姐自稱其丈夫為香港警察，讓章小姐因對港劇中「阿Sir」正義不阿的港警形象深信不疑，從而放下戒心。豈料這竟是一場長達數年、涉款高達115萬元人民幣（約125萬港幣）的噩夢開端！

藉至親重病離世、醫療雜費為由借錢不還

據章小姐透露，劉小姐最初在賭場下注闊綽，營造出家境富裕的假象。隨後幾年間，劉小姐便以各種令人同情的藉口頻頻借錢，包括「媽媽及老公傷亡離世」、「生活雜費逼人」、「負擔不起醫療費」等。章小姐一時心軟，先後分批借出數百至數萬不等，累積高達115萬元人民幣。

內地女誤信「警嫂」正義形象慘被騙走115萬。(東張截圖)

為了幫劉小姐「救急」，章小姐甚至向身邊朋友借了40多萬人民幣。如今債主上門追討、信用破產，她更因巨大的經濟與精神壓力患上嚴重抑鬱症：「我之前嘅心情，喺希望同絕望之間徘徊，所以我一月份去醫院嘅時候，經檢定後我係患有嚴重抑鬱症。」

親身來港追債爆衝突 慘遭門夾傷及襲擊

劉小姐期間不斷以「深圳有物業待出售」、「能繼承丈夫退休金」等理由拖延清還，但最終人間蒸發。章小姐在深圳報案獲受理為「經濟詐騙案」後，劉小姐竟推其父親出面擋箭。

章小姐無奈下憑藉過往的電費單地址親自來港追債。然而，當她前往劉爸爸所在的警察宿舍時，劉爸爸不但拒絕配合，更嗆聲要報警指控章小姐「恐嚇」。隨後，一名由劉父叫來的神秘中年女子更在宿舍門口對章小姐動手推撞，甚至用大門夾傷章小姐，導致其胸口疼痛需叫救護車送院驗傷！

內地女聲淚俱下憶述事件。(東張截圖)

驚爆假身份 借錢時丈夫早已退休 身份全屬虛構

《東張》攝製隊陪同章小姐再次到訪，但劉父依然拒絕回應。章小姐受訪時無奈又心酸咁話：「我覺得好失望，簡直係垃圾！因為我之前遇到嘅香港人都好相處、好善良，估唔到呢一家人嘅素質可以咁低，仲要係住喺警察宿舍嘅人！連《東張》咁有影響力嘅電視台過嚟都搞唔掂，我自己一個女人仔去追債，前路只會越嚟越艱難……」

公安查明劉女已再婚 丈夫早於前年退休

而內地公安機關的最新調查結果更震撼，原來劉小姐已離開香港，並在內地再婚組建新家庭。而劉小姐丈夫的退休文件顯示，其早在2023年前已正式退休，不再是現役警務人員。換言之，劉小姐向章小姐借錢時，早已失去了「現役警嫂」的身份。警方亦要求劉父等相關家人搬離警察宿舍。

內地女誤信「警嫂」正義形象慘被騙走115萬。(東張截圖)

內地女誤信「警嫂」正義形象慘被騙走115萬。(東張截圖)