《十月初五的月光》汪琳近況曝光　曾歷甲亢小產低谷期苦盡甘來

TVB經典劇集《十月初五的月光》早前重播，再次掀起全城集體回憶。不少觀眾在重溫這部劇時，紛紛將焦點落在飾演「祝君好」的閨密「汪海琳」汪琳身上，大讚當年只有20多歲的汪琳五官精緻、氣質脫俗，更有不少人大讚她的顏值「完全超越女主角佘詩曼」。

《十月初五的月光》早前重播，再次掀起全城集體回憶。（劇照）

49歲汪琳近況曝光

面對觀眾的熱烈討論，汪琳日前亦在社交平台發文回應，並曬出兩張當年與佘詩曼同框的經典劇照，感嘆這些畫面勾起了她不少美好的青春回憶，寫道：「最近收到好多朋友send俾我嘅經典劇照，喚起我美好的回憶。」貼文一出迅速吸引大批網民按讚及留言，紛紛重提她當年的演出。

汪琳飾演的「汪海琳」被讚顏值媲美佘詩曼。（劇照）

正值事業上升期突患甲亢

然而，擁有精湛演技與亮麗外表的汪琳，演藝之路與人生歷程卻非一帆風順。2003年，正值事業上升期的汪琳不幸確診患上甲亢。受病情影響，她當時出現眼球突出、喉嚨明顯腫脹等症狀，體重更因服藥治療及代謝紊亂反覆而驟增逾10磅，心跳甚至一度飆升至每分鐘約130下。當時她原本獲無綫安排參演重點劇集《鳳舞香羅》。可惜礙於身體狀況急劇惡化，最終只能忍痛辭演，全面停工休養。這場大病不僅令她痛失上位良機，復出後在TVB的戲路亦受到限制。

正值事業上升期的汪琳不幸確診患上甲亢。（FB@汪琳Irene Wang）

走過小產陰霾40歲再迎一子

2008年汪琳與圈外商人張忠弦喜結連理，並於2011年順利剖腹誕下大女。產後的她選擇逐步淡出幕前，將生活重心轉移至家庭。豈料在2014年，汪琳再次遭遇人生重大打擊。當時懷有第二胎的她，在懷孕約6至7周時不幸流產。她事後坦言，當時因自己未有充分休息，才導致悲劇發生。所幸上天並未讓眷顧來得太遲，2017年底，40歲的汪琳成功自然受孕，並於翌年7月順利誕下小兒子，為家庭湊成一個「好」字。如今的汪琳生活溫馨美滿，走過風雨後的她更顯從容與幸福。

汪琳二胎不幸流產。（FB@汪琳Irene Wang）

汪琳二胎不幸流產。（IG@irenewanglam）