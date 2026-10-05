謝金燕連病4日狂吐癱軟送急診　咳到神智不清將母親錯認張員瑛

現年51歲的台灣女歌手「姐姐」謝金燕，近日突傳出健康亮紅燈的消息。平日在舞台上活力四射的她，日前無預警在社交平台上載限時動態，自爆已連續病倒4天3夜，甚至被緊急送往醫院急診救治。



謝金燕自爆已連續病倒4天3夜。（IG@jeanniehsieh___bbb）

手臂布滿針孔令人心疼

謝金燕在社交平台分享了一張手臂佈滿打針痕跡的相片，透露自己這幾天正歷經「嘔吐、癱軟、急診、昏睡、門診、劇烈咳嗽」的惡性循環。她坦言病情相當棘手，除了頻繁嘔吐導致身體嚴重脫水及全身無力外，更因嘔吐過度直接傷及聲帶，令聲音變得異常沙啞。此外，她更伴隨劇烈咳嗽，形容自己簡直咳到「撕心裂肺」，情況令人相當擔憂。

謝金燕分享了一張手臂佈滿打針痕跡的相片。（IG@jeanniehsieh___bbb）

虛弱到把母親錯看成張員瑛

即便被病魔折騰得極度虛弱，天性樂觀的「姐姐」仍不失幽默本色，自嘲因為意識模糊將在旁細心照料她的媽媽，錯看成韓國人氣女子組合IVE的成員張員瑛，叫人哭笑不得。她亦透露，這次生病讓全家人都萬分緊張，立刻將她當成「小寶貝」般無微不至地照顧，讓在病榻中的她大感暖心，並許願希望「明天睡醒就好了」。

謝金燕自嘲因為意識模糊將媽媽錯認成張員瑛。（IG@jeanniehsieh___bbb）

發文向粉絲報平安

經過醫療團隊的專業治療與休養後，謝金燕的身體狀況已逐漸穩定並有所好轉。她於4日再次透過社群平台向廣大關注她的粉絲報平安，寫下：「祝自己早日康復、頭好壯壯！對不起讓大家擔心了。」看到謝金燕情況好轉，懸着一顆心的歌迷們終於稍稍安心，紛紛在貼文下留言打氣，希望她能好好休息、早日重拾健康，以最佳狀態再度站上舞台與大家見面。