VIVA隊長李晞彤首闖巴黎時裝周　驚聞惠英紅遭砸車遇劫出奇招自保

女團VIVA隊長李晞彤（Carina），憑169cm黃金比例身材單飛出歌兼榮升內衣代言人，近日更首度應邀單槍匹馬飛往巴黎時裝周睇騷。雖然隊友未能同行，但心繫團隊的她將VIVA隊徽貼在專車車頭，宣告帶隊友「衝出國際」；她更自爆出奇招防盜，引來網民熱議。



VIVA隊長李晞彤（Carina）。（IG@carinalxt）

大長腿勁搶Fo。（IG@carinalxt）

李晞彤單飛登巴黎時裝周

今次獲邀遠赴巴黎睇騷，Carina表示夢想成真，但亦心繫其餘三位VIVA隊友。極具心思的她特地將VIVA標誌列印在A4紙上並貼於品牌專車車頭，隨後於社交媒體感性寫道：「其實想去fashion week呢件事，我好耐以前已經有同佢哋講，但係講漏咗，其實我好想同你哋一齊嚟，所以就print咗呢個logo擺車。我manifest好叻㗎嘛！今次我先嚟探路，未來我哋會full team，miss u all！」心思細密又暖心，盡顯隊長風範！

Carina巴黎睇騷亦心繫其餘三位VIVA隊友。（IG@carinalxt）

VIVA之間感情極好。（IG@vivahk_official）

驚聞前輩惠英紅遇劫提心吊膽

然而，早前影后惠英紅發文透露同行合作團隊車輛在巴黎高速遇塞車時遭賊人砸破車窗搶包，嚇到不少藝人！隨後抵達的 Carina見狀亦戒心大作，不敢將現金放在名牌手袋內，反而出奇招防盜，將鈔票通通塞入鞋內！她得意分享：「今次去巴黎防盜做得好足，安全至上，將啲現金收晒入去啲鞋入面。」不過此舉隨即惹來網民兩極討論，有人笑指：「但你個鞋袋係名牌，後果一樣，你估啲賊係傻㗎咩！」亦有熱心網民提醒巴黎治安欠佳，消費刷卡最為穩妥，無須攜帶大量現金冒險。

早前惠英紅團隊在巴黎驚遇賊人爆車窗搶包。（微博@惠英紅kara）