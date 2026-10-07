何猷亨缺席胞弟何猷君答謝宴成焦點　遠赴意大利任富二代婚禮伴郎

賭王四房兒子何猷君與奚夢瑤日前於澳門上葡京補辦盛大婚禮答謝宴，二房及三房成員均有代表到賀，惟獨四房次子何猷亨未有現身，一度引發外界揣測。原來何猷亨當日缺席乃因要務在身，特意遠赴意大利都靈為富二代好友嚴子諭（Eric）擔任伴郎。於婚禮晚宴上，何猷亨身穿筆挺黑色禮服配以精緻領結，更上台大方致辭，風度翩翩盡顯名門紳士風範。

何猷亨（左1）、林心兒、林孝能等好友現身嚴子諭（Eric）婚禮任伴郎。（IG@carmenyim）

何猷君與奚夢瑤日前在澳門舉行了一場婚禮答謝宴。(微博圖片)

日前何猷君與奚夢瑤婚禮答謝宴，惟獨四房次子何猷亨未有現身。（IG@carmenyim）

嚴子諭與太太（IG@carmenyim）

包下意國歷史宮殿辦奢華婚禮

這場世紀婚禮於意大利都靈極具歷史氣息的維納利亞宮（Reggia di Venaria）內部聖修波特教堂舉行，規格與排場完全不輸何猷君於法國的世紀婚禮。新郎嚴子諭豪氣包下整座古堡宮殿與教堂，現場佈滿白色與粉色鮮花，佈置高雅奢華。現年32歲的嚴子諭背景相當雄厚，為上市公司時捷集團（S.A.S. Dragon Group）太子爺兼執行董事，同時兼任保良局總理。其父為著名富商兼太平紳士嚴玉麟，姐姐嚴紀雯（Carmen）亦是名媛圈焦點，與何超盈及林心兒私交甚篤。

新郎背景顯赫。（IG@carmenyim）

頂級富二代名媛齊聚

這場歐陸豪門婚宴吸引了大批香港社交圈頂級富二代遠赴重洋祝賀。除了伴郎何猷亨外，林百欣後人林孝能與林心兒兄妹、「麻雀館大王」石鑑輝家族後人名媛石佩蘭、霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）與丈夫胡智略（Caspar），以及莎莎國際太子爺郭浩泉（Patrick）與妻子江玉玨等人均盛裝出席，現場衣香鬢影，展現香港名門後代間深厚的社交情誼。