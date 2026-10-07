68歲廖偉雄大爆巔峰期離巢真相　罕談TVB山頭文化派系及生存之道

現年68歲的「阿燦」廖偉雄淡出幕前多年，近年移居馬來西亞拓展餐飲版圖，除了打造萬呎飲食基地，早前更開檔賣「手打魚蛋粉」吸引大批食客。日前他接受網絡頻道「Fiona Ho & 何爸」訪問，除了分享大馬做生意的經驗，更罕有大談當年於演藝事業最高峰期決意離巢TVB的真相與職場哲學。

廖偉雄罕有接受訪問。（YouTube@Fiona Ho & 何爸）

廖偉雄在節目中大談職場哲學。（YouTube@Fiona Ho & 何爸）

廖偉雄表示《河東獅吼》是當年全TVB收視最高嘅一個。（據無綫電視1996年官方收視紀錄，《河東獅吼》為全年第二位，年度收視冠軍為張衛健主演的《西遊記》）。（YouTube@Fiona Ho & 何爸）

巔峰期決意離巢：年紀大收入必定下滑

廖偉雄於1996年拍畢賀歲劇《河東獅吼》後正式與TVB約滿離開。當時該劇貴為全台年度收視冠軍，他亦正處於事業最高峰，不少觀眾對他驟然轉行感到可惜。對此，他於訪談中首次透露當年的真實考量：「我離開TVB最後一個劇集叫做《河東獅吼》，係當年全TVB收視最高嘅一個。一個原因就係人年紀會大㗎。當你年紀大嘅時間呢，你就唔可以做主角（但你當時都係當齡喔，即係三四十，四十幾），當你唔能夠做主角嘅時間呢，咁你嘅收入就會跌㗎喇。」

他續指，當年想起訓練班老師的一句「藝術係來自生活」：「做咗咁耐演員，我諗返起讀訓練班時老師講過：『藝術係來自生活。』於是乎，我就希望重新去進入生活，喺生活裏面去搵出一個新嘅認識，諗通咗全部，就決定離開。」他想通後便告別水銀燈下，毅然決定轉型從商，重新體會真實人生。

直言當你年紀大就不能夠做主角。（YouTube@Fiona Ho & 何爸）

不能夠當主角，收入就隨之下跌。（YouTube@Fiona Ho & 何爸）

罕談TVB山頭文化

TVB向來以派系鬥爭與「山頭文化」聞名，外界普遍認為要在電視台「吃得開」必須學會埋堆應酬。然而燦神卻直言自己從不靠關係：「講到靠關係，我係從來冇應酬㗎！（個個都話要靠關係喔）我話俾你聽，唯一食飯最多次嗰個叫黎文卓，係《笑聲救地球》的監製，嗰個係叫大家密啲。其他所有嘅監製，梅小青我同佢拍咁多戲，由《茶煲世家》開始，一路拍好多唔同嘅戲，我都冇同佢哋食過一餐飯嘅。」

更直言監製們之所以「不得不用他」，全因他具備專業的態度和可靠的辦事能力：「TVB你話有黨派林立，曾勵珍嘅戲我做，梁家樹嘅戲我又做。點解會吃得開呢？呢個唔係派系嘅問題，我都冇同你食飯應酬。但係當你叫我去開工嘅時候，我冇出聲，全部去做好佢，一定早到，一定唔遲到！監製覺得用你可以慳返啲預算，佢自然冇私心，佢願意用你，你咪有機會囉！」

他表示，在演藝生涯中從來沒有「應酬」，甚至不曾與監製吃飯交際。（YouTube@Fiona Ho & 何爸）

廖偉雄經歷破產不當挫折

離開娛樂圈後，廖偉雄的從商之路並非一帆風順，曾歷經做生意失敗受牽連破產、以及農場遭天災等打擊。如今在大馬靠有機農業與餐飲業成功大翻身，他以過客心態看待這些高低起跌：「（對於生意失敗）我唔認為係挫折，我認為呢個係『歷程』。做人一定會有贏有輸，唔可以一出嚟就畀你贏晒。當中有困難，點會冇困難呢？但如果每日都開心，點解要為每日去煩惱呀？失去咗之後，喺新嘅歷程裏面再搵一條出路，每一樣嘢都係一個緣份。」