張學友鄭中基拍片祝賀歐丁玉娶新抱　大爆「歐一丁」取名內幕

曾一手打造張學友、鄭中基及陳慧嫻等多位巨星唱片的香港樂壇教父級監製歐丁玉，與妻子結髮逾三十載。近日，其愛子歐一丁於本月3日喜結連理，與新娘Cathy步入婚姻殿堂。雖然兩位天王級好友張學友及鄭中基未能親身到場喝喜酒，但仍特意拍片送上祝賀，更在影片中大爆新郎哥的名字由來。

歐丁玉與張學友是合作多年的老友。（小紅書＠歐丁玉）

張學友抱病拍片祝賀歐丁玉娶新抱

近日網絡上流傳了一條歐一丁婚宴現場影片，影片中張學友帶着微啞的嗓音向這對新人真誠道賀：「我應該算係新郎嘅叔叔吧！喺度先恭喜新郎新娘，歐一丁同Cathy新婚快樂！」隨後坦言因感冒而遺憾缺席，但仍不忘為新人送上溫馨寄語，祝願兩人身體健康、每天都快快樂樂、恩恩愛愛，白頭到老。

張學友抱病為新人送上新婚祝福。（影片來源＠澳洲婚姻註冊官）

張學友抱病為新人送上新婚祝福。（影片來源＠澳洲婚姻註冊官）

鄭中基大爆歐一丁取名往事

另一方面，鄭中基則在影片中大談當年往事，透露歐一丁與他們淵源極深。他笑言：「哈囉新郎你好，歐一丁你好，恭喜恭喜。真的這麼快你就結婚了，哈哈哈！我還記得你出生的時候是在我家，美國的家。然後我記得在廚房裡，跟你爸爸媽媽，還有跟學友，我們那個時候你還沒出生，我們在想你應該叫甚麼名字。」

鄭中基大爆歐一丁取名往事。（影片來源＠澳洲婚姻註冊官）

鄭中基大爆歐一丁取名往事。（影片來源＠澳洲婚姻註冊官）

張學友隨即在片中「搶認功勞」，表示當時自己提議不如簡單直接一些，好讓孩子小學讀書寫名字時輕鬆點，大家也容易記得，於是便隨口定下了「一丁」這個名字。簡單一句玩笑話，竟成了新郎哥跟隨一生的名字，亦足見歐丁玉與張學友、鄭中基之間如家人般深厚的數十年手足情誼。

歐丁玉曾一手打造張學友、鄭中基及陳慧嫻等多位巨星唱片。（小紅書＠歐丁玉）

歐丁玉曾一手打造張學友、鄭中基及陳慧嫻等多位巨星唱片。（小紅書＠歐丁玉）