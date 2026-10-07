余文樂宣布離婚3個月後密會前妻王棠云　開千萬級豪車齊返舊居

現年44歲的余文樂於2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有兒子余初見（Cody）與女兒余初心（Celest）。今年7月20日，余文樂與王棠云一齊宣布結束二人長達接近9年的婚姻關係。而在今日（10月7日），台媒《鏡週刊》爆出二人依舊藕斷絲連，早前王棠云帶同兒女到台北市大直一間燒肉店用餐，結果「同桌飯友」赫然是前夫余文樂！



余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚，後育有一仔一女。（微博@余文樂）

余文樂7月突然在社交平台宣布離婚。（IG@lok666）

余文樂王棠云燒肉店同桌 出動千萬豪車同返愛巢

2026年7月20日，余文樂與王棠云同步於社交平台發布黑白照片及聲明，宣告結束近9年之婚姻關係，並表明未來共同撫養兩名子女。惟自2023年底開始，余文樂突然清空Instagram帳號內多篇貼文，並留下英文句子「Reset and restart」（重置與重啟），其後接近兩年時間二人未有公開互動，引得外界瘋狂討論其感情狀況。

2023年12月31日余文樂突然清空IG所有帖文，並寫下：「Reset and restart.Wish you all a Happy New Year」。（IG/@lok666）

雖然9年婚姻關係終結，但兩人仍保持家人關係，台灣媒體《鏡週刊》於8月10日直擊王棠云照顧兩名子女，驅車前往診所領取藥物後，隨後前往台北市大直區一間燒肉店。余文樂早一步抵達餐廳內等候母子三人會合用餐。完成用餐後，余文樂手牽兒子走出大樓，王棠云手牽女兒跟隨其後。一家四口步行至路口後，王棠云登上要價兩百多萬元的平治（Mercedes-AMG）G63越野車，余文樂則出動市價高達一千多萬元的罕見敞篷限量版平治大G，兩車一前一後行駛，駛入昔日二人居住之豪宅地下停車場。對此王棠云經紀公司僅低調17字表示：｢大家都很開心積極過每一天，謝謝關心！」

余文樂和王棠云被台媒拍攝到一起食烤肉。（IG@lok666）

王棠云攜子女長沙探班余文樂

余文樂早前加盟內地綜藝節目《披荊斬棘2026》，據悉首輪錄影日程安排於8月11日至26日進行，由此可見余文樂於出發前往內地進組前夕，專門撥出時間與子女聚餐。

余文樂早前加盟內地綜藝節目《披荊斬棘2026》。（IG@lok666）

余文樂於湖南長沙錄影期間，王棠云更帶同兒子余初見、女兒余初心以及余文樂母親余媽媽抵達節目現場探班。余文樂10月2日於社交平台上載合照，寫下「家人陪伴工作」字句。最爆笑的是，余文樂大方公開前妻王棠云與張彬彬的合照，更幽默調侃前妻：「她是為了他來的」。

早前王棠云特意帶同一對子女及前奶奶余媽媽赴長沙為余文樂打氣。（IG@lok666）

王棠云與張彬彬的合照。（IG@lok666）

回顧二人過往經歷，余文樂結婚後長居台灣居住，曾以罹患恐慌症、對拍攝電影產生疲憊感以及將生活重心轉移至家庭為理由，減少幕前演藝工作，他隨後轉型經營個人潮牌事業，惟近年副業門市相繼歇業關門，近9年之豪門婚姻亦宣告結束。