鍾麗緹二女Jaden澄清「沒考上大學」傳聞　因韌帶斷裂重創學業

性感女神鍾麗緹（Christy）與第二任丈夫嚴錚所生的二女兒張思捷（Jaden），近日因升學問題引發網民熱議，甚至傳出「高考落榜」、「重讀」等言論。面對外界質疑，Jaden日前在開直播時正面回應，澄清自己並非傳統意義上的落榜或重讀，而是因不滿意目前的錄取結果，主動選擇「Gap Year」，並公開高三前夕遭遇韌帶斷裂的慘痛經歷，坦言傷病對其學業與心態帶來了致命打擊。

鍾麗緹與女兒張思捷Jaden。（微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹一家。（小紅書@鍾麗緹）

Jaden強調自己並沒有回學校或培訓機構進行傳統的重讀。（直播截圖）

澄清非落榜 主動選擇Gap Year

對於網上瘋傳的「落榜」、「高考失敗」（由於Jaden就讀於北京國際高中，走國際升學體系，所謂「高考」純屬網民誤解）等標籤，Jaden在直播中澄清，強調自己並沒有回學校或培訓機構進行傳統的重讀。她表示，自己只是對首輪的錄取結果不夠滿意，經過深思熟慮後，決定主動給自己一年的Gap Year。她更透露，在這一年的Gap Year內，她選擇留在北京，一邊累積實習經驗，一邊自主準備各項申請材料，打算來年重新衝擊自己心儀的目標大學。

下定決心Gap Year一年。（直播截圖）

排球訓練韌帶斷裂致學習狀態不佳

提到過去一年的備考狀態，Jaden透露高二升高三的暑假遭遇了一場意外傷病。當時她在進行排球訓練時，因單腳落地的習慣不慎導致膝關節前十字韌帶（ACL）完全斷裂，更在事故發生後數日內緊急接受了韌帶重建手術。這場突如其來的重傷，不但徹底摧毀了她的體能與正常的備考節奏，更對她的心理造成巨大重創。Jaden坦言，傷病讓她心態完全崩潰，進而導致後續的學習狀態大幅鬆懈，她亦十分坦白地自認：「今年確實沒有好好學。」

自揭排球訓練時韌帶（ACL）完全斷裂。（直播截圖）

盼外界放下對星二代過高期望

面對外界的指指點點，Jaden直言自己感到無奈，她澄清自己從未刻意建立過任何「學霸人設」，只不過是在考前分享過溫習影片，不理解為何大眾會默認「星二代」就必須考上頂尖名校。她藉此呼籲外界降低對星二代學業表現的高期望。鍾麗緹此前曾於直播中隨口建議「上清華吧」的玩笑言論，如今再度被外界放大解讀，給她帶來了巨大的輿論壓力。